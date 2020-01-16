2020「會找到理想工作」！3星座翻身機會來了　魔羯有貴人指路

圖文／CTWANT

農曆年將至，許多人可能都有年後換工作的想法。星座專家艾菲爾就在《命運好好玩》中解析，2020年「會找到理想工作」的前三名星座僅供大家參考，不妨看看自己的上升、太陽星座有沒有上榜。

第三名：雙子座 「廣結善緣，攜手合作」

艾菲爾指出，雙子座有廣結善緣、攜手合作的好運氣，意思是合作機會會變多，2020年一定有很多人問你要不要一起合作、共創事業，建議只要把握一個好的對象，實際上是很有機會成功的。

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第二名：摩羯座 「貴人指路、翻身機會」

摩羯座在2020年會遇到一些長輩，或者專業領域人士給的建議，因此引導到新的工作型態。艾菲爾建議，可以多聽聽看別人給的意見，也許是個翻身的好機會。

第一名：牡羊座 「鴻運開展，前途光明」

最後是太陽、上升在牡羊座的朋友，艾菲爾表示，路會走得比以前更寬，可能專業領域從原本2項，進階到4項，且每一條都是康莊大道，所以更要積極的向前走，前途一片光明。

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