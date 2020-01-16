台電工程師拒收1.5萬...事後暗地拿70萬　高球名將曾雅妮叔涉竊油行賄

▲橋頭地檢署查出曾茂昭貨運業者賄賂台電工程師詐取發電柴油。（圖／洪正達翻攝）

記者洪靖宜／高雄報導

高爾夫球知名女將曾雅妮的叔叔曾茂昭，被橋頭地檢署查出，曾茂昭經營貨運業，以70萬元賄賂台電工程師吳漢昌，藉驗收發電柴油過程，謊報過磅數據，暗中把油品抽回油罐車。橋頭地院依違背職務收受賄賂罪，判吳4年10月徒刑，70萬不法所得沒入，而曾茂昭等6名貨運業者行賄被告都宣告緩刑。

決判指出，吳漢昌於96年進入台電工作，職稱為主辦燃料專員，負責興達電廠內柴油之輸、儲、轉運管理及與廠商之協調配合事項，2018年永有全貨運標下興達發電廠發包的「高級柴油轉運興達發電廠工作」，負責將台電公司通霄廠的柴油運輸至興達發電廠，由興達發電廠燃料組機械工程師吳漢昌負責驗收業務。

曾承宥（原名曾茂昭）等人107年5月14日在興達電廠卸油作業時，藉機將暗倉洩油時，遭吳漢昌發現，為免遭舉發，當場以1萬5千元行賄，但被吳當場拒絕，曾隔日再約吳在台南高鐵站見面，當面交付10萬元現金作為免遭舉發對價。曾吳確實未舉報竊油一事，再約吳到餐廳見面，提出按月交付20萬元賄款，由吳漢昌改以手寫協助出具不實過磅資料放行油罐車，吳漢昌前後共收取70萬元賄款。

橋頭地院依違背職務收受賄賂罪，判吳有期徒刑4年10月、褫奪公權5年，不法所得新臺幣70萬元沒收。而曾承宥等6名貨運行賄被告，被判處2年至8月不等徒刑，但多宣告2至5年緩刑，全案可上訴。