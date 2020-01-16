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春節到傳藝賞百家姓燈籠牆　擲筊冠軍送你去夏威夷

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▲▼春節到傳藝宜蘭園區賞百家姓燈籠牆，得博杯冠軍樂遊夏威夷。（圖／全聯善美的文化藝術基金會提供，下同）

▲▼春節到傳藝宜蘭園區賞百家姓燈籠牆，得博杯冠軍樂遊夏威夷。（圖／全聯善美的文化藝術基金會提供，下同）

記者游芳男／宜蘭報導

金鼠賀歲，福壽安康！國立傳統藝術中心宜蘭傳藝園區被譽為全臺灣最有年味的地方，將熱鬧舉辦「傳藝燈籠節-燈來鬥陣過好年」系列活動，除可欣賞到全臺唯一的百家姓燈籠牆、宜蘭監獄收容人巧手製作的220個造型花燈，大年初1到初5消費滿額還能抽IPHONE11，而一年一度盛大又刺激的博杯（擲筊）比賽也將在大年初4登場，連續聖杯數最高的冠軍，要送你飛去夏威夷！

▲▼春節到傳藝宜蘭園區賞百家姓燈籠牆，得博杯冠軍樂遊夏威夷。（圖／全聯善美的文化藝術基金會提供，下同）

▲▼春節到傳藝宜蘭園區賞百家姓燈籠牆，得博杯冠軍樂遊夏威夷。（圖／全聯善美的文化藝術基金會提供，下同）

喜迎金鼠年，全聯善美的文化藝術基金會特別邀請被譽為「蘭陽第一筆」的書法大師康灩泉後代：康杰、康懷、康潤之3位書法家現場揮毫，寫下「金鼠賀歲，福壽安康」巨幅春聯，名家墨寶將移往臨水街懸掛展示，也為傳藝燈籠節系列活動揭開序幕，並邀大家「燈來鬥陣」，到宜蘭傳藝園區走春、賞燈、過好年。

▲▼春節到傳藝宜蘭園區賞百家姓燈籠牆，得博杯冠軍樂遊夏威夷。（圖／全聯善美的文化藝術基金會提供，下同）

宜蘭傳藝園區新春好康滿檔！初1到初5特別延長夜間營運到晚上8點；初1、初2宜蘭縣民憑身分證享全日免費入園。另外自1/25（初1）到3/1，凡當日於園區內消費累計滿880元以上，即可憑發票至遊客資訊站填寫抽獎券參加抽獎活動，共將抽出3名幸運兒，把IPHONE 11帶回家。

▲▼春節到傳藝宜蘭園區賞百家姓燈籠牆，得博杯冠軍樂遊夏威夷。（圖／全聯善美的文化藝術基金會提供，下同）

而一年一度盛大刺激的博杯比賽，將在初4初5連辦2天，連續聖杯數最高前3名可抱走總價值30萬元的大獎，其中博杯冠軍可獲得夏威夷雙人遊來回機票，還有旅遊獎助金加碼大紅包！

根據內政部「全國姓名統計分析」，臺灣有1832個姓氏，每個姓氏都有意味深長的來歷，跟著我們一輩子的姓氏，就是我們的本。宜蘭傳藝園區打造全臺唯一的百家姓燈籠牆，在大紅燈籠寫上臺灣前四百大姓氏，歡迎遊客一起來尋找自姓，從姓氏燈籠欣賞文字之美、認識姓氏文化。

宜蘭監獄的花燈技藝訓練全臺聞名，更曾在臺灣燈會拿下燈王寶座。全聯善美的文化藝術基金會特與宜蘭監獄合作，由宜監收容人耗時4個月，純手工打造各式造型花燈再現傳統燈會，有大方典雅的銅錢燈、線條靈動的錦鯉燈、富貴華麗的牡丹燈，以及滿布整條文昌街，象徵吉利、長壽、好福氣的金桔燈、花生燈、葫蘆燈等，總數多達220個。每顆花燈除了有收容人的巧手技藝，還有滿滿的新年祝福與對未來的盼望，邀請大家「燈來鬥陣」走春賞燈，感受幸福臺灣味。

【傳藝燈籠節 燈來鬥陣】系列活動

日期：2020年1月1日~3月31日

時間：上午09:00~下午18:00（大年初一到初五，延長夜間營運到晚上20:00）

地點：國立傳統藝術中心宜蘭傳藝園區(宜蘭縣五結鄉五濱路二段201號)

備註：宜蘭縣民回娘家專屬優惠，大年初1、初2縣民憑身分證享全日免費入園

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