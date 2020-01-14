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影／蔡英文勝選的行政後盾　100秒看蘇貞昌2019衝了什麼？

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▲蘇貞昌召開臨時院會，帶領內閣成員進行總辭。（圖／院會提供）

記者蔣婕妤／台北報導

總統蔡英文順利以中華民果史上最高得票數817萬票順利連任，其中，蘇貞昌帶領的行政院團隊功不可沒。根據憲政慣例，內閣團隊依任期將提出內閣總辭，不過，蔡英文讚賞蘇內閣的「有感」政績慰留，蘇貞昌也已經同意並決定內閣成員全部留任。而從蘇貞昌日前公布的影片中，就能以短短100秒的時間，清楚看到「衝內閣」在這一年裡為國家做了哪些事。

蘇貞昌2019年上任院長以來，力拼「有感政績」，擔任院長的第一天就直奔桃園機場事查豬瘟防疫。在這支100秒的影片中，內閣政績包含福衛七號升空、高鐵延伸屏東、潮州枋寮鐵路電氣化、桃園中山路三號公宅動土、雙和醫院B基地動土、金山中角衝浪基地十一個月完工、相挺機車轉型升級、替清潔隊打造新制服、南迴改善完工等。

另外，影片中也可以看到蘇內閣推動的同婚專法通過，蘇貞昌感性向國人強調平權多元的重要；以及面對中國大陸威脅，蘇貞昌霸氣表態「驅逐武統學者、捍衛中華民國主權」等讓國人印象深刻的政績。

事實上，第二次接任閣揆的蘇貞昌，一開始並不得民望，當初在媒體所做的接任閣揆人選支持度上只有十幾個百分比，呼聲甚至落後陳其邁和林佳龍。然而，蘇貞昌一接任行政院長，就展現驚人的魄力來防堵中國大陸豬瘟，接著陸續用熟稔的政治手腕和感性的說服力，落實同婚專法的立法，同時緩和了包括一例一休、老車汰除、Uber進入台灣等衍生的諸多衝突。

另一個可以看到蘇貞昌認真與努力的觀察點是，他把行政院長這個位子當作是政治生命最後燃燒的能量，除了替九合一大敗的綠營，穩住行政團隊，從選前凱道之夜到開票勝選夜，蘇貞昌一上台，全場幾十萬年輕人發出的震天歡呼可以感受到他在年輕人中受歡迎的程度。

也難怪此次蘇貞昌還沒正式對外表示內閣總辭前，蔡英文先約見蘇貞昌，感謝他及行政團隊這一年多來的努力，讓人民對政府的施政成果有感，贏得人民感動。

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