橫跨多個人類物種！　爪哇島在10萬年前仍有直立人生活

▲印尼爪哇島發現離現代最近的直立人化石。（示意圖／達志影像／美聯社）

實習記者謝汶穎／綜合報導

最早發現的直立人大約出現在180萬年前，且根據之前的研究，他們在30萬年前就已經滅絕。但最近考古學家卻在印尼爪哇島上，發現生存在10萬8000年到11萬7000年前的直立人，成為離現代時間最接近所發現的直立人，這也代表他們在地球上生存超過150萬年，為目前生存時間最長的人類物種。

根據BBC報導，1930年代時，荷蘭人類學家杜布瓦（Eugène Dubois）帶領他的團隊在印度爪哇島的昂棟遺址（Ngandong）的梭羅河附近挖掘時，發現超過2萬5000個化石，而其中有14個在研究後發現是直立人的化石，包含12個頭骨以及2條小腿骨頭。

因為昂棟遺址附近的地質複雜，所以在化石年代的鑑定也變得極為困難，所以只能從當時合流所沖積出來的地形，並運用一系列的測年技術進行總整，推斷直立人約存於10萬8000年到11萬7000年前，成為發現離現在最近的直立人化石。

▲爪哇島上直立人因無法適應雨林環境而滅絕。（示意圖／免費圖庫pixabay）

直立人最早出現在180萬年前的非洲，在大約在150萬年前抵達爪哇島，但在非洲，直立人約在50萬年前就已經滅絕，在大陸也大約40萬年前就消失，唯獨爪哇島上的直立人獨自茁壯成長。

愛荷華大學人類學家奇奧昆（Russell Ciochon）表示，當時爪哇島正值氣候變化的時間點，而原本能在開放的熱帶草原生存的直立人，因為環境逐漸轉變成為熱帶雨林，因無法適應氣候，加上不熟悉的動植物出現，才導致爪哇島上的直立人最終滅絕。

奇奧昆表示，人類的祖先─智人（Homo sapiens）可能是唯一能夠生存在雨林的人類物種，因為他們已經會學習製造工具來適應環境。智人大約在3萬9000年前出現在爪哇島，和直立人並無直接的重疊。