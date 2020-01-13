iPhone三款聰穎電池護殼充電出問題　蘋果宣布免費更換

▲蘋果的聰穎電池護殼出現充電問題。（圖／取自Apple官網）

記者謝仁傑／綜合報導

據外媒MacRumors報導，蘋果上週五發佈了針對iPhone XR／XS／XS Max手機設計的聰穎電池護殼的更換計劃。根據蘋果說法，某些聰穎電池護殼有遇到充電問題，包括接通後無法充電，或者有充電斷斷續續情況。

這些出問題的聰穎電池護殼是在2019年1月至10月間製造的，但蘋果表示沒有安全問題，所有在這段期間內製造的iPhone XR／XS／XS Max聰穎電池護殼，都可到蘋果授權的服務供應商，或在蘋果的零售店預約更換。

至於這些出問題的聰穎電池護殼，將以環保的方式處理。

蘋果強調，除這段製造期間的三款手機聰穎電池護殼，其他款的設備出現問題還是得依照售後服務條款進行，不在免費更換的範圍之內。蘋果也表示，此次的更換計劃，需是在消費者購買該產品的原國家或地區。

蘋果自2019年初推出聰穎電池護殼以來，除了外觀不好看，還面臨各種故障和充電問題的投訴。



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