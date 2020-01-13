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縮時大師陳志通49歲傳病逝！鄭明典發文：悼！用鏡頭詮釋台灣之美的狂人

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▲▼縮時大師陳志通。（圖／ETtoday資料照）

▲縮時大師陳志通。（圖／ETtoday資料照）

生活中心／綜合報導

縮時大師陳志通驚傳癌症過世！從台北101煙火到雲海繚繞的山峰、金針花海、烏松崙梅花，在Youtube上分享台灣各地之美的陳志通，臉書傳來朋友及粉絲至上的哀悼文，中央氣象局副局長鄭明典也PO文表示，「悼！縮時台灣的陳志通先生，一位用鏡頭詮釋台灣之美的狂人~」

49歲的陳志通，過去曾做過物理治療師，後來玩攝影玩出興趣，2008年起開始接觸縮時攝影，現已是攝影界頗有名氣的縮時大師，從10多年前陸續上傳耗時費工的縮時影片，目前在Youtube頻道共累計42則影片，擁有2萬3000粉絲追隨，然而，陳志通卻在11月25日貼出「自由民主從來是不嘴上說說,就會從天上掉下來的」一文後，從昨（12日）起，粉絲和好友紛紛在底下留言：一路抗癌、一路好走⋯⋯等貼文。

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▲▼縮時大師陳志通11月25日還有po文。（圖／翻攝自Facebook／陳志通）

▲縮時大師陳志通11月25日po文提到自由民主從來不是嘴上說說。（圖／翻攝自Facebook／陳志通）

陳志通最後一篇貼文底下，不少親友、粉絲們在下方留言「大師一路好走 願你安息」、「看到志通兄最後的PO文，仍然關心著自由民主，令人感動，一路好走，RIP…」、「無病無痛 縮時大師陳志通 一路好走⋯⋯」、「第一次看到精彩的縮時攝影就是陳老師的作品……真的撼動我心！這麼有才華的人老天爺總是急著徵召他去天國就職……」、「哀悼……陳老師你在人間的修行已經功德圓滿了……你的作品將永遠留在人世間傳頌你的傳奇！安息……陳老師！」、「大師 一路好走、永遠記得第一次在蘭嶼看到你的興奮樣 跟偶像一樣的崇拜」、「這是我唯一知道的台灣縮時攝影先驅，同鄉一路好走」。

花蓮縣政府引用作品未告知，讓陳志通覺得不合理。(圖／陳志通提供)

▲2011年時，花蓮縣政府引用作品未告知，讓陳志通覺得不合理。(圖／陳志通提供)

縮時台灣，合歡山冰火奇緣篇（圖／翻攝自陳志通粉絲專頁）

▲縮時台灣合歡山冰火奇緣篇觀看次數高達152萬次。（圖／翻攝自陳志通粉絲專頁）

利用縮時攝影的技巧，陳志通於2014年拍攝了合歡山等地景致的變化，優異的視覺呈現以及技巧，讓不少網友大讚「太美了!! 令人驚嘆!!﻿」、「美翻了」。東森新聞報導，2011年時花蓮縣政府未經陳志通本人許可，而於官網上貼上他拍攝的「花蓮六十石山 縮時攝影」影片，他氣得要政府別侵權。

▲▼氣象局副局長鄭明典臉書po文哀悼縮時大師陳志通。（圖／翻攝自Facebook／鄭明典）

▲氣象局副局長鄭明典臉書po文哀悼縮時大師陳志通。（圖／翻攝自Facebook／鄭明典）

陳志通去世，讓氣象專家鄭明典發文弔念，「悼！縮時台灣的陳志通先生，一位用鏡頭詮釋台灣之美的狂人~」」並分享他於烏松崙拍攝梅花的影片，底下網友留言「一路抗癌。辛苦了不痛了。老師一路好走。在攝影界每個人心中留有縮時攝影陳志通的大名。」

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