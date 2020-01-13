4大超商福袋「懶人表一次看」！祭百萬名車、10萬購物金　網嗨翻：拚一波

▲ 四大超商福袋比較表，點圖可放大，下同。（圖／原PO授權提供）

記者張嘉晏／綜合報導

農曆春節將至，不少商家陸續推出超好康福袋吸引消費者試手氣。有熱心鄉民也整理出四大超商的福袋價格和獎項做比較，其中三家更是推出價值破百萬的汽車搶攻市場，競爭相當激烈。

一名網友在PTT超商板發文，分享他近日整理的「四大超商福袋懶人表」。他表示自己最近常被福袋開箱文洗板，同時也發現誘人大獎都尚未被開出，基於想中大獎的渴望，就順手根據官網、LINE和官方FB等資訊做了福袋比較表。

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值得一提的是，此次7-11、全家和萊爾富的頭獎都紛紛祭出市價破百萬的汽車吸引民眾搶購。以7-11來說，福袋採預購方式，但原PO說目前已經搶購一空，除了有提供汽車，貳獎還祭出刷卡金10萬元，接下來的參、肆獎也分別提供筆電和液晶電視，CP值相當高。

全家便利商店的福袋數量則是高達80萬份，是四家超商中份數最多的，同樣除了有提供汽車，獎項還包含了健身房一年會籍、飯店住宿券、iPhone 11和腕錶等，內容非常多元。

▲▼7-11、全家。（圖／原PO授權提供）

萊爾富的頭獎則是下重本推出BMW，成為四家超商中單一獎項最高價，其它小獎也囊括了各式名牌，包含PRADA、LV包包和CHANEL香水等，第二重抽獎更會抽出10位幸運兒獲得10萬元現金。

OK超商的福袋售價和萊爾富一樣是100元，相較於全家和7-11較為低價，頭獎則是推出旅遊金10萬元，其餘獎項包含了超夯的氣炸鍋、抗敏空氣清淨機等。

▲▼萊爾富、OK 。（圖／原PO授權提供）

原PO也提醒，實際購買狀況還是以官方資訊為主，大家可以根據自己的需求做選擇。

貼文一出，網友們紛紛表示「BMW就完勝」、「推用心，全家、萊爾富的CP值蠻高的」、「全家跟萊爾富目前走進去都還看到滿滿福袋」、「我要散播正能量：祝福大家都抽到頭獎」、「全聯也不錯的說」、「等等去買來試手氣」。

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