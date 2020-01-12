館長看開票沒預期爽！嘆「居住、司法、體改」至2024也不變：會再賣芒果乾

▲館長直播憂心居住正義、司改、體改，未來4年還是未解。（圖／翻攝自YouTube／寶寶愛館長）

網搜小組／鄺郁庭報導

2020總統、立委選舉落幕，蔡英文狂掃817萬票連任總統，向來關心政事的館長除了一早去投票，也直盯開票過程，但曾表態力挺蔡英文的他，開票完卻深鎖眉頭。網友就訝異在PTT表示，原本以為館長會很爽，結果完全相反、眉頭深鎖，還預言居住、司法、體改，未來還是不改，讓他好奇問其他人的看法。

這位網友在PTT的Gossiping板上問卦「館長預言，居住、司法、體改，未來還是不改」，文中表示，他看了館長的直播內容，原本以為館長會很爽，結果完全相反、眉頭深鎖，「他先嫌某黨某人票還是太多，接著重點是，他預言居住正義、司法改革、體育改革、超高汽車稅……等問題，這些問題到2024也絕對不會改。」

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網友指出，館長尤其強調居住正義，認為不修法推囤房稅，只有一些社會住宅沒什麼用，「然後2024再次賣芒果乾（他說雖然他很吃芒果乾）。」看到館長這樣說，原PO忍不住問，「他說以上這些絕對不會改、不會實現，各位怎麼看？」

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▲蔡英文高票連任總統。（圖／記者李毓康攝）

看到貼文後，許多人紛紛附議，「我覺得這個預言八九不離十會成真」、「他挺英就只是芒果感吃好吃滿」、「非常同意，所以才不能讓任一黨過半」、「事實啊！所以一堆人瘋選舉，我覺得很莫名」、「同意，還是要競爭跟制衡，獨大不是好事」、「同樣，過半卻沒有發揮過半的力量。」

還有網友表示，「居住正義別想了啦！要改就是拿已經買房的人來開玩笑，誰希望自己房價下跌，之前台南就示範過了」、「體改就把法條急急上路的例子啊！當初要上前我就說過一定會有人頭投票的問題，結果最後果然冒出來這個問題」、「這些有心要做早就做了～看看反滲透就知道啦！」

不過也有人說，「居住正義不是買得起市中心房子」、「我反而覺得讓DPP再次全面執政也是好事，這樣就可以搞清楚到底八年是玩真的假的，前四年已經讓我知道大多在打假球，但是靠對手太爛而又爽到了一屆，這次可不能再演了嘿XD！」

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