　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

館長看開票沒預期爽！嘆「居住、司法、體改」至2024也不變：會再賣芒果乾

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

▲▼ 。（圖／翻攝自YouTube／寶寶愛館長）

▲館長直播憂心居住正義、司改、體改，未來4年還是未解。（圖／翻攝自YouTube／寶寶愛館長）

網搜小組／鄺郁庭報導

2020總統、立委選舉落幕，蔡英文狂掃817萬票連任總統，向來關心政事的館長除了一早去投票，也直盯開票過程，但曾表態力挺蔡英文的他，開票完卻深鎖眉頭。網友就訝異在PTT表示，原本以為館長會很爽，結果完全相反、眉頭深鎖，還預言居住、司法、體改，未來還是不改，讓他好奇問其他人的看法。

這位網友在PTT的Gossiping板上問卦「館長預言，居住、司法、體改，未來還是不改」，文中表示，他看了館長的直播內容，原本以為館長會很爽，結果完全相反、眉頭深鎖，「他先嫌某黨某人票還是太多，接著重點是，他預言居住正義、司法改革、體育改革、超高汽車稅……等問題，這些問題到2024也絕對不會改。」

請繼續往下閱讀...

網友指出，館長尤其強調居住正義，認為不修法推囤房稅，只有一些社會住宅沒什麼用，「然後2024再次賣芒果乾（他說雖然他很吃芒果乾）。」看到館長這樣說，原PO忍不住問，「他說以上這些絕對不會改、不會實現，各位怎麼看？」

►想看溫馨、搞笑、趣味滿滿的新聞，歡迎加入官方Line「ET酷搜」

▲▼2020總統蔡英文開票之夜,蔡英文總統。（圖／記者李毓康攝）

▲蔡英文高票連任總統。（圖／記者李毓康攝）

看到貼文後，許多人紛紛附議，「我覺得這個預言八九不離十會成真」、「他挺英就只是芒果感吃好吃滿」、「非常同意，所以才不能讓任一黨過半」、「事實啊！所以一堆人瘋選舉，我覺得很莫名」、「同意，還是要競爭跟制衡，獨大不是好事」、「同樣，過半卻沒有發揮過半的力量。」

還有網友表示，「居住正義別想了啦！要改就是拿已經買房的人來開玩笑，誰希望自己房價下跌，之前台南就示範過了」、「體改就把法條急急上路的例子啊！當初要上前我就說過一定會有人頭投票的問題，結果最後果然冒出來這個問題」、「這些有心要做早就做了～看看反滲透就知道啦！」

不過也有人說，「居住正義不是買得起市中心房子」、「我反而覺得讓DPP再次全面執政也是好事，這樣就可以搞清楚到底八年是玩真的假的，前四年已經讓我知道大多在打假球，但是靠對手太爛而又爽到了一屆，這次可不能再演了嘿XD！」

►偷偷分享少女秘密！

►Follow網路流行風向，點我加入官方Line@帳號！

ET快訊
NHK、CNN、BBC「中國放送台播台灣大選」　蔡英文勝選秒
快訊／男子從「陽明山馬槽橋上」一躍而下！當場慘死
大敗主因曝光！國民黨青年部3千字長文勸改革：118萬首投族幾
罷韓3階段全攻略！「百年政治奇才」再創紀錄..關鍵數字57.
「Her」會員獨享2件88折！生活必備用品加碼送3%購物金
點這裡，留個言吧! FB Weibo
新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

讀者迴響

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

館長看開票沒預期爽！嘆「居住、司法、體改」至2024也不變：會再賣芒果乾

台中海天橋絕美星空隧道成約會新景點　民眾大讚：如夢幻場景

教師喊108課綱沒準備好…教團籲蔡政府檢討「落實教育公平正義」

foodpanda罷工！砍薪30％每月少賺1萬 外送員超不爽：送餐還倒虧

快訊／強度升級冷氣團越晚越凍　最冷時段「2地區」探10°C、高山可能下雪

高公局示警：春節國5必塞爆！北宜35分鐘→2小時　最塞地雷時段出爐

台灣燈會亮點！副燈「爵士好鼠喜迎親」最應景　搭皮影戲演出吸睛

都市種菜拈花超簡單！專家揭利用屋頂「選對作物」秘訣

搭車快看！高鐵今再加開3班北上全車自由座　紓解選後人潮

學測國寫圖表題要留意　掌握時間！補教師：答題節奏要對

韓國瑜慘輸264萬票！致電賀蔡英文　「周一回高雄上班」服從民意扛責任

試吃台灣零食！美國女孩愛不釋手　下秒嚐經典餅乾秒變臉還回去：NO

他1分半影片自白「癌末都要投票」 血癌勇士不敵病魔...投票日上午病逝

瑞莎首投族興奮「只睡3小時」　5分鐘投完票：台灣好棒！

澳洲野火袋鼠島2.5萬無尾熊遇害 居民、軍醫齊心投入救援盡心力

二胎孕期全紀錄！妻子順產雙胞胎　先生心疼告白：老婆，再次謝謝妳

詹惟中56歲當首投族很抱歉　「我對台灣沒有盡到更多責任」

民眾黨進國會！破158萬票奪下5席　柯：目標為第一大黨「2022是關鍵」

老闆車上發現韓幣一千萬嚇壞員工　他謹慎想報警...是年終開心滾地

韓國瑜現身投票所「韓冰在後」　民眾簇擁場面一度混亂

館長看開票沒預期爽！嘆「居住、司法、體改」至2024也不變：會再賣芒果乾

台中海天橋絕美星空隧道成約會新景點　民眾大讚：如夢幻場景

教師喊108課綱沒準備好…教團籲蔡政府檢討「落實教育公平正義」

foodpanda罷工！砍薪30％每月少賺1萬 外送員超不爽：送餐還倒虧

快訊／強度升級冷氣團越晚越凍　最冷時段「2地區」探10°C、高山可能下雪

高公局示警：春節國5必塞爆！北宜35分鐘→2小時　最塞地雷時段出爐

台灣燈會亮點！副燈「爵士好鼠喜迎親」最應景　搭皮影戲演出吸睛

都市種菜拈花超簡單！專家揭利用屋頂「選對作物」秘訣

搭車快看！高鐵今再加開3班北上全車自由座　紓解選後人潮

學測國寫圖表題要留意　掌握時間！補教師：答題節奏要對

死亡率飆26%！專家曝「代糖飲料」比含糖更邪惡...原來都喝錯了

日系皮卡撞擊測試勇奪「零顆星」！連1顆安全氣囊都沒有

雞排妹嗆柯「沒LP」害洪慈庸落選　他數據打臉：台派有很多背骨！

蔡英文狂贏264萬票！CNBC分析：連任恐讓兩岸關係「更加僵化」

「北京是不可靠的夥伴！」　布拉格明與台北締結姊妹市

獨特開票唱票方式！美學者觀選感動落淚：台灣人用生命護民主

美伊緊張升溫！汽柴油明日起調漲1角　加油手腳加快

說好的「變裝謝票」呢？　網友催賴品妤兌現祭品文

iPhone 11「秘密武器」快被追上！　Android手機將導入超寬頻技術

差969票落選！洪慈庸謝票車上頻頻拭淚　選民不捨：再等你4年

半夜谷歌導航到地府！「殭屍站一排」看著她...女網友嚇傻扔手機

生活熱門新聞

血癌勇士「林北癌症末期都要投票」　投票日上午病逝

李富城不做氣象　嘆是年輕人天下

強度升級大陸冷氣團！最冷時段曝

2縣市大雨特報…越晚越濕冷探12度　彭啟明：下波更強

2班機取消　趕投票旅客被安排「選後才回台」

怨17歲女兒70D太豐滿！網瘋喊：岳母我來

存46萬送初戀出國卻「撞見她結婚」　神復仇帥炸

一張圖看2波降溫　探12°C逼近冷氣團

他讓ATM「自動回收現金」：戶頭悲劇了

議員當婚宴蟑螂！包2000帶7人來吃

投票完晚上變天！明起低溫探14度

渾圓豐滿的極品正妹！背斜肩包「戰力+1萬」

蔡亦竹「泛綠過半」穿裙子上課！試裝照網笑噴

搭捷運遇神級正妹　網：根本子瑜

更多熱門

相關新聞

韓國瑜新北慘輸43萬　侯友宜：更該捲起袖子賣力做事

韓國瑜新北慘輸43萬　侯友宜：更該捲起袖子賣力做事

2020總統大選韓國瑜在新北市大輸蔡英文43萬票，肩負輔選重任的新北市長侯友宜12日表示，他昨晚已經跟團隊深刻的檢討，從今天起，更應該捲起袖子，更應該賣力、認真、努力的做事，來符合民眾的期待，要全力好好的來做事。

國民黨青年部曝大敗主因：118萬首投族幾乎投蔡英文

國民黨青年部曝大敗主因：118萬首投族幾乎投蔡英文

郭昱晴曝選戰「真正大贏家」！

郭昱晴曝選戰「真正大贏家」！

祭品文統整！網洗版：公布How哥指考成績

祭品文統整！網洗版：公布How哥指考成績

關鍵字：

2020大選總統蔡英文館長陳之漢PTT

發燒話題

開票結果 澳洲大火 反送中 金球獎 黑鷹失事 王令麟 遠航停飛 高以翔 謝和弦 韓國瑜 尹衍樑 眼霜 總統大選 唇筆 黃寶慧 地震 波特王 香港 石虎 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 吳宗憲 黃寶慧 聯華食品 郭台銘 柯文哲 柯P 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 黃瀞瑩 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 黃寶慧 許智傑 大金冷氣 國泰世華 黃寶慧 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 誰摔死了李新 黃寶慧 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 黃寶慧 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 希爾思評價 川普 東森購物 社畜時代 UFO 外星人 黃寶慧 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 黃寶慧 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 黃寶慧 安新建經

熱門新聞

韓粉不哭！移民中國大陸方案曝光

英粉怒發文後悔投票　秒遭洗版爽翻

市長回來！罷韓團體嗆爆「自行請辭」

高雄人拚了！投票率77.44％成「六都冠軍」

難接受韓國瑜落敗！張琍敏PO照質疑：蔡英文得票率怎麼來

蔡英文「八字箴言」　國台辦回應

現任立委落馬13人名單！招牌老將全滅

選戰慘敗　他：國民黨其實選得好

韓國瑜敗選...主播突破原因「錯在這群人」

503字罵爆蔡英文　邱毅：台灣政治不能碰了！我還是安靜終老

分屍魔殺女華僑　切四肢割陰部棄屍

名模為30杯飲料和伊林撕破臉！

震撼彈　陳水扁宣布退出政壇

教訓落跑市長　網：高雄不是跳板

韓回高雄！再碰黨務　恐成第一個罷免市長

更多

最夯影音

更多
韓國瑜慘輸264萬票！致電賀蔡英文　「周一回高雄上班」服從民意扛責任

韓國瑜慘輸264萬票！致電賀蔡英文　「周一回高雄上班」服從民意扛責任
試吃台灣零食！美國女孩愛不釋手　下秒嚐經典餅乾秒變臉還回去：NO

試吃台灣零食！美國女孩愛不釋手　下秒嚐經典餅乾秒變臉還回去：NO

他1分半影片自白「癌末都要投票」 血癌勇士不敵病魔...投票日上午病逝

他1分半影片自白「癌末都要投票」 血癌勇士不敵病魔...投票日上午病逝

瑞莎首投族興奮「只睡3小時」　5分鐘投完票：台灣好棒！

瑞莎首投族興奮「只睡3小時」　5分鐘投完票：台灣好棒！

澳洲野火袋鼠島2.5萬無尾熊遇害 居民、軍醫齊心投入救援盡心力

澳洲野火袋鼠島2.5萬無尾熊遇害 居民、軍醫齊心投入救援盡心力

熱門快報

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

東森房屋X東森保代

東森房屋X東森保代

寵愛毛孩 好險有東森 東森華南寵物險 每天7元 給毛孩滿滿的幸福

聲林之王2官方貼圖開賣了！

聲林之王2官方貼圖開賣了！

用你喜歡的選手貼圖讓聊天更有趣！

演員片場生存秀《演技派》

演員片場生存秀《演技派》

延禧攻略于正頂級製作，每周六22點鎖定ETtoday播吧，誰能成為最佳演技派？

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面