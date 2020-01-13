高鐵300萬風波後！陳明文率先表態角逐立法院長　其他熱門人選曝光

圖文／鏡週刊

新國會議長爭奪戰備受關注，4年前與國會龍頭擦身而過的民進黨立委柯建銘、陳明文動態令人好奇，柯這次排在不分區第8順位，陳則在嘉義縣再次征戰，2人均順利連任。陳明文12日在嘉義謝票時，率先表態有意願角逐國會龍頭，但他也說會尊重黨內意見。 黨內人士透露，去年陳明文雖一度有意布局參選立法院長，但身陷高鐵300萬風波後，曾私下向友人表明無參選意願。

對陳明文仍表態有意角逐立法院長大位，一位民進黨立委私下質疑，陳雖成功連任，卻僅小贏主要對手林國慶不到1萬票，得票率也沒衝破5成，曾有「嘉義王」封號的陳即使參選，實力恐難服眾。

據了解，黨內盛傳新系與蘇系將支持柯建銘爭取國會龍頭寶座，柯本人私下否認此傳言，對於是否爭取參選，柯建銘強調，他對此議題有「二個尊重」，首先要尊重總統蔡英文的人事布局，也要尊重黨團內部的討論。

黨內認為，柯建銘上次曾被新系出賣，加上這次柯在新竹市選區力挺接棒的子弟兵鄭宏輝中箭落馬，未能保住綠營原有席次，有「永遠總召」稱號的柯續任總召可能性遠比參選院長高得多。

黨內幹部透露，游錫堃在選戰期間，以不分區立委候選人身分擔任「護國保台」中央助選團團長，輔選行程上百場，走遍全台選區，為超過60位黨籍候選人站台助選或掃街，這次當選的新科準立委賴品妤、高嘉瑜、黃世杰等人，都獲游助選不只一次。

選舉結果揭曉後，游錫堃不但送中堂給黨內立委當選人，也逐一致電祝賀，以行動證明有意角逐院長大位。

副院長熱門人選的蔡其昌昨受訪表示，他會先徵詢立院同仁、黨內前輩的意見，再做決定。他也坦言，他是現任副院長，游錫堃政治經歷豐富，因此外界揣測「堃昌配」是合理推論，但因民進黨一向尊重黨團自主，仍要尊重最後黨團決定。



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