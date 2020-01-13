接班台北市長？黃國昌首露口風拋前提　柯文哲：把自己玩成這樣就叫做作

圖文／鏡週刊

2020大選政治版圖大洗牌，台北市長柯文哲擔任黨主席的台灣民眾黨，成功擠下時代力量成為第三大黨；去年中面臨一波波退黨潮的時力，得票雖也衝破百萬張、微幅成長，但只拿下3席保住黨團，退居第四，名列不分區第四的「立院戰神」黃國昌更抱憾落選。 2022年是否有意接班參選台北市長？黃國昌接受本刊採訪說，現在談市長布局「言之過早」，他會先協助新的黨團成為有力的監督力量，之後再重返民間找工作。記者問，若黨堅持要他披掛上陣？他也首露口風設下前提說，若黨能堅持走自己的路，且路線跟今年大選一致、「不會莫名其妙跑回去當小綠」，屆時可再討論，否則當側翼、只圖大黨禮讓個1、2席，最後就會喪失獨立性、被殲滅。

至於會否黃國昌結盟或支持由他接班市長？柯文哲接受本刊採訪語帶玄機說，不排除任何選項，「但我看他沒有勇氣逃、也沒辦法逃」，就像「姜太公釣魚、離水三寸」，願者上鉤、不願者回頭。他說，黃應思考下一步，當初就該勇敢選黨主席、掛不分區第一，才能在國會徐圖進取，「連我都不想一步登天了，他還想？」把自己玩成這樣、弄到進退維谷，「這就叫做作！」

黃國昌雖未能當選，卻是黨內公認戰力最高的政治明星。他說，「一個黨如果沒有堅持的價值跟理念，隨著風在那邊擺來擺去，註定就會消失！」若要當民進黨側翼不需要時力，一堆人搶著當，這次小藍小綠掛了，連親民黨都沒了，但時力不僅得票數、得票率增加，也質變了，若還延續2016年選舉「側翼小綠」路線，票流失的會更多，「看看綠黨、基進黨就知道！」

談到與民進黨關係，黃國昌說，關鍵在對改革議題的態度，會合作是因彼此有共識，且民進黨也願公開承諾；但回顧2016年讓國民黨徹底在野的，是2008年起一股股的公民力量、而非民進黨，民進黨大勝後，從野草莓到太陽花運動的集會遊行法、反媒體壟斷專法、兩岸協議監督條例，「這些法修了嗎？統統都沒有啊！」那些曾參與運動的民進黨政治人物，要如何告訴當初聲援運動的人？

時力席次不敵民眾黨、讓出第三大黨寶座，他認為，民進黨過半，討論席次多寡意義不大，重點在立院表現，誰可真正監督政府、打出議題、回應民眾期待？本屆不分區親民黨比時力多，一旦沒表現就再見了，時力已走出自己路線，國會有一定聲量跟代表性，未來政黨票會持續成長。



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