「我非常喜歡她」郭台銘開票夜密電對話內容曝　柯文哲笑：你怎會喜歡？

圖文／鏡週刊

2020國會版圖大洗牌！台北市長柯文哲成立的台灣民眾黨，成功擠下二度叩關立院的時代力量，以158萬張政黨票拿下5席立委，躍居國會第三大黨。本刊獨家掌握，鴻海創辦人郭台銘與柯文哲在開票夜的電話通話內容，郭除恭賀柯成功進軍國會，還告訴柯，希望列名不分區第五的蔡壁如可以進去國會，若最後開票蔡沒當選，他就會請「郭家軍」、不分區第三的高虹安主動退出，但最後被柯文哲以一句「不用啦、不用啦」婉拒。 本刊掌握，11日晚上開票當晚近10點左右，當時立委選舉票數還未全數開完，郭台銘抽空親自撥了電話給柯文哲，兩人通話約5分鐘。郭電話中親自告訴柯，「如果壁如沒有（當選不分區）的話，我就叫虹安退出，當時讓她擺在第3名就很不好意思」。

據轉述，對於郭的好意，柯在電話中一直以「不用啦、不用啦」「wait a minute」等語打斷、回應，接著又回「我都從來沒有這個想法」，還說「我明天要出國（指12日出訪歐洲），等我回來再說」，他並告訴郭台銘：「每個人都是獨立的個體，你這樣對高虹安不公平！」

根據本刊掌握的通話內容，郭台銘在電話中還說，「蔡壁如我非常喜歡她」，並重申自己立場，他已跟高虹安聊過，若最後席次計算蔡壁如沒當選的話，會叫高退出；沒想到柯聽聞後，反而笑回，「很少人會喜歡蔡壁如，你怎麼會喜歡她？」並試圖打斷郭說：「凡事謀定而後動，不要緊張」「有啦！再等幾分鐘啦！應該有5席啦，沒有問題啦！」「Don’t Worry」。

據轉述，最後，郭台銘向柯恭賀這次民眾黨的國會席次成績，柯則反問郭，「這支手機是你的嗎？我還以為是周守訓（郭幕僚）的手機，你們聲音怎麼那麼像？」兩人掛斷電話不久後，中選會就公布政黨票最後結果，排序不分區第五的蔡壁如順利當選。



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