快訊／國民黨青壯派威脅集體退黨！要求15日中常會直播「准辭吳敦義」

記者羅婉庭／台北報導

台北市議員羅智強12日號召黨內青壯派下午五點一同前往國民黨部，發表共同聲明，推動徹底改革，並呼籲吳敦義立刻無條件請辭黨主席、吳斯懷請辭不分區立委。青壯派代表要求週三的中常會要全程直播，另外，若國民黨不願意徹底改革，不依照他們的訴求改變，不排除集體退黨。

國民黨青年團團長、中常委田方倫表示，15日的中常會雖然是秘密會議，但若有中常委提議慰留吳敦義，他將會牢牢記下來，讓這些不願改革的黨員留下歷史罪名；桃園市議員黃敬平也順勢呼籲，週三中常會公開、透明，應全程直播。

台中市議員羅廷偉則表示，若黨中央不願依照青壯派黨員的要求改革，將集體退出國民黨。台北市議員王鴻薇強調，週三的中常會不要上演慰留的爛戲碼！中常委也要為這次的敗選負起責任。

▲藍營青壯派赴黨部發表聲明。（圖／記者羅婉庭攝，下同）

羅智強表示，他將在吳敦義辭去黨主席以及新任黨主席選出後，捐出80萬給國民黨，作為建立國民黨「青年平台」的種子基金，並發起支持國民黨年輕化運動，召喚改造的力量。另外，國民黨的顢頇陳腐不得民心，卻也是這次國民黨這次敗選的重要原因。

而改革的第一步，如同副主席郝龍斌的辭職聲明中所說，黨的決策高層要「打掉重練」。他說，吳敦義主席對國民黨當然有卓越貢獻，但過去一年，吳敦義主席拒納忠言，諸多謀權保位的計算，卻是國民黨大敗的最重要原因。

羅智強強調，吳敦義必須下台，擔起敗選首責，但吳敦義卻留下由中常會是否慰留的保留條件，令人失望，吳敦義應無條件立刻辭去黨主席，中常會也不應慰留。

第二、吳斯懷辭不分區立委。本次大選大敗的另一個重要原因，是國民黨提出了讓人失望的不分區名單，民進黨撲天蓋地「下架吳斯懷」宣傳，對選情帶來重創，吳斯懷雖沒有被下架，但李彥秀、柯志恩等多位國民黨優質立委卻被下架。斯懷在的國民黨，也將成為民進黨不斷消費的藉口。

第三隻箭，吳敦義拒絕補位吳斯懷。若吳斯懷辭去不分區立委，吳敦義也應宣布不遞補吳斯懷遺留的不分區空缺，他建議，應由謝龍介遞補。一來吳敦義雖辭黨主席卻遞補不分區，則失去了請辭負責的意義。二來，讓真正有戰力的謝龍介進入國會，國民黨的立法院才能強化制衡戰力。

聲明人：羅智強

共同聲明人（不依職位，僅依加入共同聲明順序排列且持續增加中）

張斯綱

游淑慧

邱于軒

徐弘庭

王鴻薇

羅友志

黃曼昕

詹為元

陳冠安

葉慶元

羅廷瑋

李明賢

許毓仁

葉元之

戴錫欽

鄭照新

田方倫

李柏毅

黃健豪

朱珍瑤

黃敬平

陳明義

楊植斗

耿葳

王欣儀