互搶酒店妹！莽經紀率小弟亮西瓜刀球棒圍店　警拔槍壓制搜出毒咖啡

記者張君豪／台北報導

台北市中山區28日深夜發生一起酒店經紀間的械鬥糾紛，當時陳姓男子已率小弟前往尋仇路上，但因作風實在「太鏘」，眾人大喇喇拿球棒、開山刀到場嗆聲，對方嚇得報警。警方立刻出動快打部隊到場逮人，一度拔槍要求他們棄械投降，果斷強悍的執法順利壓制這群滋事份子，當場查扣刀械棍棒，並在其中一名成員身上找到毒咖啡，這群作風高調的酒店經紀及團夥還害公司遭警方搜索、起獲更多毒咖啡包。

▲28日晚間中山區酒店經紀率人欲械鬥，警方出動快打部隊逮捕多人。（圖／記者張君豪翻攝）

▲28日晚間中山區酒店經紀率人欲械鬥，警方搜出毒咖啡包等違禁品。（圖／記者張君豪翻攝）

轄區中山警方表示，這起衝突應該是兩間隸屬不同酒店經紀系統的公司、彼此經常有挖腳旗下小姐的宿怨導致爆發衝突，前天兩間公司再度爭吵，結果陳姓男子隸屬的公司這邊有人被打，陳男（32歲）為了討回這口氣，當晚號召小弟攜刀棍到中山區民權東路一段對手公司啟釁。

▲28日晚間中山區酒店經紀率人欲械鬥，警方出動快打部隊逮捕多人並查扣刀械。（圖／記者張君豪翻攝）

根據目擊者報案指出，現場約有2~30名黑衣人打算械鬥，警方快打部隊到場後，10多人立刻逃逸，警方包圍陳男公司的團夥成員壓制並上束帶控制其行動，並搜出刀械棍棒和毒咖啡等違禁品。警方並發動逐層搜索，這場行動陸續逮捕13名該公司成員到案。

更離譜的是，參與這場械鬥的13人當中，居然有兩名未成年成員，並查獲9把長短各式刀械、還有一批鋁製球棒，警方並在其中一名兩名男子身上搜出數十包咖啡包，並發動附帶搜索，順利在陳男所屬的經紀公司辦公室內再搜出60包毒咖啡。這群幫派份子的魯莽行為，不禁仇沒報到還連累「老闆」。

中山警方表示，因為在該公司搜出毒咖啡，會積極傳喚該公司莊姓負責人到案，另外警方也懷疑這間酒店妹經紀公司可能供毒咖啡給酒店小姐、上門酒客購買飲用增加收益，認為幕後有販毒網路，將循線深入追查，警訊後分依毒品危害防制條例、社會秩序維護法將公司負責人及陳男等11人送辦，另2名涉案青少年則依少年事件處理法移送少年法庭裁處。

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