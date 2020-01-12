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「台灣種種危機沒有結束」民進黨贏得大選...他憂問題才正要開始

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▲▼2020總統蔡英文開票之夜,蔡英文 。（圖／記者李毓康攝）

▲2020總統大選，民進黨大勝 。（圖／記者李毓康攝）

記者許展溢／台北報導

2020總統大選落幕，民進黨大勝，總統蔡英文連任得票數更刷新民選總統以來最高票。台大醫院前副院長王明鉅憂心在臉書發文指出，所有的人都該接受台灣人民的選擇，但台灣的種種危機並沒有結束，甚至才正要開始。

王明鉅說，選舉結束了，所有的人都該接受台灣人民的選擇。勝利者當然有贏的理由，失敗者也一定有可以檢討的地方。有不少朋友要他別沮喪難過，其實大家過慮了。自己對選舉結果雖然有些失望，但也能完全接受，更不會特別難過。畢竟初衷是希望透過選舉過程，讓大家都能更重視與理解台灣所將面臨的能源與醫療長照的種種危機。他認為，至少這個初衷應達到了部份的目的。

▲▼前台大醫院副院長王明鉅。（圖／翻攝王明鉅臉書）

▲王明鉅認為，選舉結束了，但台灣的種種危機並沒有結束。（圖／翻攝王明鉅臉書）

王明鉅接著表示，也期待傷心的朋友們別再難過，日子總是要過下去。尤其是年長的朋友們，一定要好好控制自己身上的各種慢性疾病，更要努力保持自己的身體健康，才能讓自己快樂之外，也不致拖累家人。

王明鉅還提，選舉結束了，但所看到的台灣的種種危機並沒有結束，甚至才正要開始。對於未來的問題與危機，相信自己已經盡到了該盡的責任，不那麼在意選舉的勝敗，畢竟能不能解決台灣未來的問題才是最重要的事。

最後王明鉅指出，台灣人民選擇了他們心目中能解決問題的理想團隊，只能寄望有權力分配資源的人，能重視這些危機，提出解決方案也付諸實現，才能讓台灣社會順利度過未來最艱辛的30年，這也才應該是民主選舉最重要的目的。

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