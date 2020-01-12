學測國寫圖表題要留意　掌握時間！補教師：答題節奏要對

▲109學年學測17、18日登場。（圖／記者李毓康攝）

記者崔至雲／台北報導

109學年學測將登場，國文寫作將在18日下午第一節登場，考試時間為90分鐘。補教師指出，國文寫作可是所有測驗科目中「時間壓力」最大的一個，建議考生在考前每天花45分鐘時間，確實練習一篇國寫題，孰悉答題的速率與節奏，這樣在考試當天才能有充足的時間應答。

補教師陳顥說明，國文寫作最重要的就是掌握好時間，考生必須在九十分鐘的時間內，完成知性、情意兩大題的資料閱讀、審題、構思、行文，並撰寫合計一千至一千五百字左右的文章。考生在考前衝刺的階段，國文寫作的重點應該放在「時間控制」的能力上。

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陳顥指出，有些考生並不是寫不出來，而是構思時間太長或書寫速度太慢，導致兩大題無法在時間內完成。建議同學們每天花45分鐘時間，確實練習一篇國寫題，孰悉答題的速率與節奏。

▲補教師建議，考試時先挑有把握的題作答，並嚴格限制在45分鐘內完成。（圖／記者李毓康攝）

陳顥說，由於國文寫作測驗從107年才開始，目前只考過兩年共四題，若擔心練習量不足，亦可到大考中心網站下載國寫題的參考試卷，以增加練習機會。這兩年的考題都有非連續性文本的圖表題，繼續出題機會高，考生可特別加強分析圖表與詮釋圖表的能力。

陳顥表示，國寫題的寫作引導要求「一定非常明確」，請務必將寫作要求的關鍵字圈出，例如，闡釋、分析、歸納、條列、舉例、感思等等，並擬定大綱，安排適當的篇幅回應每個要求。翻開題目卷後，建議先大致看一下兩大題的資料與說明，先挑有把握的那一題作答，並嚴格限制在45分鐘內完成。

陳顥提醒考生，答題時應正面、具體、有條理地回答問題，只靠修辭運用能力、天馬行空的想像力、文青風的華美字句，恐怕很難取得理想的分數。即使真的時間不足，也要簡單將文章收尾，文未終篇是寫作大忌，另外，書寫字體求粗細適中，工整清晰即可，錯別字應用修正帶更正，保持試卷清潔，掌握好上述問題，國寫拿高分就不是問題。

