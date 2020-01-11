韓國瑜大輸蔡英文265萬票！黃暐瀚深夜「千字改口」吐心聲：他輸我不意外

▲黃暐瀚指出，韓國瑜會輸蔡英文，他不感到意外。（圖／翻攝自黃暐瀚Youtube直播）



記者柯振中／綜合報導

2020總統大選結果11日晚間出爐，國民黨總統候選人韓國瑜以550萬的得票數，輸給總統蔡英文的817萬票。對此，資深媒體人黃暐瀚早時曾說，由於長輩一大早就到投票所投票，選票可能落在票匭的底部，得票仍有變化空間；不過晚間突然貼文指出，對於韓國瑜輸給蔡英文的結果，他不感到意外，「一切都是最好的安排！」

黃暐瀚指出，蔡英文贏韓國瑜超過250萬票，意味著台灣人民將「信任」交給蔡總統的手上，「韓國瑜會輸，我不意外（看了凱道的晚會後，我在想，也許會贏），贏也是三十萬，輸也是三十萬，三十萬定輸贏，我原本以為韓國瑜如果輸，就輸三十萬到五十萬之間。」

「確實沒想到，最後會輸這麼多…。」黃暐瀚說，台灣人民2018年對蔡政府感到不滿，「討厭民進黨」的氛圍充斥著社會，讓民進黨大輸16個縣市，「但關鍵的2019年，發生了『一國兩制、台灣方案』習近平談話事件，六月還有香港反送中。」

黃暐瀚說明，滿滿的「反中」與「亡國感」佔據了2019年，進而演變成「堅決反對一國兩制」的氛圍，依照選舉結果來看，不少年輕人接受了「投給韓國瑜 ＝ 支持一國兩制」的論述，「但46歲的我，到現在還是無法接受這樣的邏輯。」

▼韓國瑜發表敗選感言。（圖／記者林敬旻攝）



「所以與其說蔡英文總統有什麼空前的魅力？」黃暐瀚指出，倒不如說「討厭韓國瑜，不願韓國瑜當選」，甚至死都不肯接受韓國瑜當選的人真的太多，韓國瑜的個人特質是兩面刃，太過率真、熱情、毫不遮掩，都會成為被攻擊的點。

「再次恭喜蔡總統高票連任，台灣加油！」黃暐瀚提及，台灣人民做出了選擇，蔡英文不但得票相當高，還打破了馬英九的紀錄，代表民眾的完全信任，蔡英文高票連任、民進黨國會過半，再度完全執政，「就像我選前連續幾篇的文章所寫，『一切都是最好的安排』，『擱來，丟系您們ㄟ代誌』！」

黃暐瀚最後提到，「PS：蔡總統票數這麼高，超過我的評估，但韓國瑜至少五百萬，宋楚瑜不到一百萬，暐瀚還算是說對了～ＸＤ。大家好好去睡一覺，明天和家人朋友去吃頓飽，走一走，散散心，不談政治，彼此都還是一家人。」

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