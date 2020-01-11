影／韓國瑜遭輾壓落敗　陳揮文認錯估情勢：不知道怎麼輸？

▲雖然票數落後，韓國瑜支持者仍堅守競選總部。（圖／記者林敬旻攝）



記者李依融／綜合報導

2020總統大選開票大勢底定，國民黨候選人韓國瑜大輸民進黨對手蔡英文，資深媒體人陳揮文開票前表示「韓國瑜會贏120萬票」，而對於目前的結果他承認估算錯誤，卻也提出自己估算的依據，「韓上博恩夜夜秀點閱率高過蔡英文，百萬韓粉凱道大集結，我不知道他要怎麼輸？」

陳揮文上《中天新聞》開票特別節目，一開始他預期韓國瑜會贏120萬票，但票慢慢開出來，晚間約8時20分韓國瑜已落後對手蔡英文超過200萬票，對於這樣的結果他表示，「我認為他會贏，也希望他贏，但是要跟觀眾道歉。」他表示，韓國瑜知道自己的罩門在年輕人，所以「不入虎穴」參與節目《博恩夜夜秀》，在Youtube點擊率很快就超過蔡英文，而中天新聞這幾天的收視率是第二名，更是超過連續劇，加上百萬韓粉集結凱道，「不像蔡英文有遊覽車載過來，還有阿嬤被丟包，所以我真的不知道他要怎麼輸？不知道為什麼票開不出來？也不知道蔡英文為什麼輾壓式獲勝。」

陳揮文鼓勵韓國瑜的支持者，不要因為這次落敗而難過，而是要堅持理想，「韓國瑜一路遭受打壓，現在還有500萬票，朱立倫上次是380萬票，蔡英文第一次也沒贏，後面兩次她卻連任。」他認為韓國瑜現在首要是「回防高雄」，因為罷免門檻為60萬，而高雄的民進黨票數卻高於60萬，「現在最重要是把高雄顧好」。

▼韓國瑜凱道勝利晚會湧進百萬韓粉支持。（圖／記者湯興漢攝）

