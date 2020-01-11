彰化立委／全縣4席當選立委全是女力　柯呈枋衝不過關

▲彰化新當選4席立委陳秀寶、黃秀芳、謝衣鳳及陳素月全是女性。（圖／記者唐詠絮翻攝）

記者唐詠絮／彰化報導

彰化是總統立委關鍵選區，「得彰化立委必過半」民進黨在彰化依然坐穩3席寶座，國民黨唯一一席現任立委柯呈枋陣前落馬不敵陳秀寶，陳素月、黃秀芳連任，。除了民進黨第3選區洪宗熠則是不敵漂亮寶貝謝衣鳳，使得彰化4席立委全部都是女力。

藍綠是否全盤拿下選民都睜大眼睛看，稍早的投開票情形，總統以蔡英文為多，而立委則一半一半，民進黨是否真如預期可以4席全壘打，還是由國民黨拿下，大家都睜大眼睛看，柯呈枋在立委補選時大勝對手黃振彥，沒想到此次國民黨依舊不敵大局，連縣長王惠美所居住的鹿和區都敗給地方資深政治家族議員陳秀寶，柯呈枋成為壽命最短的立委，上任不到10個月便要下台。

▲國民黨立委柯呈枋落敗。（圖／ETtoday資料照）

而第3選區有民進黨立委洪宗熠與國民黨前立委鄭汝芬女兒謝衣鳳，洪宗熠問政積極，對彰化西南角建設非常努力；而謝衣鳳有高學歷再加上有政治家族背景，弟弟是現任彰化縣議長謝典林、又有南彰化唯一一家有線電視台，深耕地方基層，因此開票結果一路領先，打贏選戰。

▲謝衣鳳打贏民進黨現任立委洪宗熠。（圖／記者唐詠絮攝）

陳秀寶是前立委陳進丁的女兒，連任3屆議員，翻盤的陳秀寶與謝衣鳳，都有1個特色，就是都有政治家族背景，與地方本土派系基層密切聯繫，擅打組織戰，除了2人的努力，再加上有家族助力下，穩座江山。

▲民進黨彰化第一選區立委候選人陳秀寶當選。（圖／記者唐詠絮攝）

地方政壇人士分析，選民結構已經改變，包括年輕選民與中間選民，萬萬不能再打傳統戰，香港反送中議題讓民心思變，如何將遠去的人心拉攏回來，國民黨應該慎思。