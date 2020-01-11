不斷更新／民眾黨奪54萬票躍第三大黨　蔡壁如準備殺進國會

▲吳敦義、柯文哲、林楚茵、黃國昌。（合成圖／ETtoday資料照）
記者蔡文鈴／台北報導
2020大選開票結果陸續出爐，17：51根據中選會公佈政黨票最新資訊，國民黨得票率36.5％、民進黨得票率36.3％，民眾黨得票率8.1％，時代力量得票率5.9％、親民黨得票率3.2％。最終開票結果依中選會公佈為準。
18：04
根據中選會公佈政黨票最新資訊，國民黨得票率35％、民進黨得票率37.1％，民眾黨得票率8.5％，時代力量得票率6.1％、親民黨得票率3.1％；時力、民眾黨已跨過5％門檻。
18：26
根據中選會公佈政黨票最新資訊，國民黨得票率33.8％、民進黨得票率36％，民眾黨得票率9.4％，時代力量得票率6.7％、親民黨得票率3.2％；時力、民眾黨已跨過5％門檻，預估可得3-4席，藍綠可拿下13-14席。
18：37
根據中選會公佈政黨票最新資訊，國民黨得票率33.5％，排名第14名的吳敦義恐怕無法進入國會，時代力量得票率6.9％，估計排名第3的小燈泡媽王婉諭可順位排上，民進黨得票率36.2％、民眾黨得票率9.8％、親民黨得票率3.3％。
19：04
根據中選會最新公佈政黨票資訊，民眾黨拿下54.5萬票、得票率10.2％，排名不分區第5的蔡壁如可望殺進國會。
目前國會共有113席立委席次，區域立委佔73席、原住民立委6席、不分區立委34席；只要「政黨票」得票比率達5％以上政黨，可參與分配這34席。這次立委選舉有不少小黨竄出，共計有19個政黨，216位不分區立委，雙雙創下新高。
【各政黨票得票率】
●民主進步黨
得票率：35.8398％
得票數：1,897,294
●中國國民黨
得票率：33.2543％
得票數：1,759,878
●台灣民眾黨
得票率：10.2374％
得票數：545,976
●時代力量
得票率：7.1900％
得票數：383,114
●親民黨
得票率：3.4224％
得票數：181,818
●台灣基進
得票率：3.2185％
得票數：171,000
●一邊一國行動黨
得票率：1.3454％
得票數：70,508
●綠黨
得票率：2.0479％
得票數：109,430