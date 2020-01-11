澳媒看王立強案　須敢於面對中國隱蔽干預

▲中國間諜王立強（Wang Liqiang，音譯）自爆干預台灣2020大選。（圖／翻攝自The Age）

文／中央社

澳洲媒體「雪梨晨驅報」一篇評論提到，在自稱中國間諜的王立強案中，澳洲當局向台灣當局簡報，顯示澳洲很扛得住中國的壓力。

「雪梨晨驅報」（Sydney Morning Herald）於10日傍晚刊登評論，提到中國喜歡把自己在他國內部事務上的不干預政策與美國在中東等地的干預做對比，美國上週在伊拉克境內擊殺伊朗最高軍事指揮官蘇雷曼尼（Qassem Soleimani）後，中國外交部就聲明呼籲相關各方「遵守國際關係基本規範的目的及原則」，還說美國尤應克制。

文章提到，近期發生自稱中國間諜、向澳洲申請庇護的王立強一案，讓人對中國如何在全球擴大影響力有更深入的瞭解。此案細節混亂，就像其他與王立強有關的事一樣，可以有多種解釋；根據本週進展，王立強說自己被中國共產黨的同路人企圖脅迫，要他參與一樁密謀，影響台灣今天舉行的總統選舉結果。

內文表示，王立強宣稱他曾在香港及台灣替北京從事反對獨立及民主的行動，還說中國國民黨幹部和一名中國商人威脅利誘他製作一段影片，要在片中指稱民主進步黨賄賂，而國民黨幹部否認有此事，此案越解釋、疑惑越多，但澳洲官員嚴肅看待，還向台灣當局簡報他們所知的一切。

評論指出，中國干預台灣內部事務，並不令人意外，因為中國經常威脅說，若民進黨正式宣布台獨，會有嚴重後果。但若中國試圖透過王立強干預台灣，就是很大的意外轉折。這會是中國大規模隱蔽網絡的另一個跡象。

中國透過「統一戰線」運動，利用學生團體、商業協會等前線組織騷擾海外異議人士及任何反對中國政策的旅外族群，針對的是抗議中國在西藏和新疆違反人權、抗議中國對香港特殊地位和民主機構採取無孔不入威脅的群體。

澳洲率先抗拒中國對內部政治系統的干預，通過全球數一數二嚴格的反外國勢力干預法，但兩國之間貿易和投資的龐大價值，讓中國得以直接或透過個別中國企業發揮影響力。

文章表示，當一名中國商人捐款10萬美元（約新台幣302萬元）給一個政黨，很難知道這是出於他們自己的利益，還是基於中共授意。

評論表示，雖然有必要保持警醒，但也不用誇大中國對澳洲民主的直接威脅。在當前這件案子裡，澳洲當局向台灣當局做了簡報，顯示澳洲機構很扛得住中國的壓力。

澳洲有很多鄰國同樣憂慮。印尼總統佐科威（Joko Widodo）這週前往與中國互有爭議的水域島嶼視察，印尼與中國船艦在這一帶僵持已超過一個月。

當然，澳洲仰賴最深的是與美國結盟以控制中國的影響力，這也是為什麼澳洲應勸告美國在中東當前的不穩定情勢中採取溫和態度。若美國非必要地與伊朗起衝突，對亞太地區的關注可能就會分散，並在穆斯林國家激起反美情緒。

美國總統川普與中國對立大多是在經濟上，用關稅戰反擊他所謂不公平的貿易政策，但今年是美國大選年，川普的反擊可能會動搖。中國與美國的貿易談判團隊預計下週簽署終止關稅戰的協議，許多根本問題還有待解決。

評論最後提到，中國及美國終止不確定性，當然符合全球經濟利益，但中國在亞太地區擴張的影響力仍是一大疑慮。

中國就像其他國家一樣，在世界各地有合理的利益要維護，但中國對民主的蔑視、中國的財富，以及秘密單位所握有令人眼花撩亂的科技工具，都提高了因應的挑戰難度。澳洲須與美國緊密合作，準備好在中國太過分的時候採取堅定立場，也許王立強案就是一例。