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中國民企500強 廣東質與量居首

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▲▼廣東省廣州市。（圖／CFP）

▲廣東省廣州市。（圖／CFP）

文／中央社

中國財經研究機構胡潤研究院日前發布中國民營企業500強榜單。廣東省質與量都居於第一，而浙江省坐擁阿里巴巴等企業，雖量居第4，但總價值卻高過北京與上海。

澎湃新聞報導，胡潤研究院每年發布「百富榜」，9日首次發布「2019胡潤中國500強民營企業」榜單。

胡潤表示，榜單評選標準為企業價值，「哪一個城市擁有胡潤中國500強企業多，對於它的GDP、產業增長、人均收入、稅收，包括企業和個人所得稅的發展，會有明顯的好處。」

中國全國工商聯2019年8月也發布過「2019中國民營企業500強」，按照營業收入確定排名，與胡潤不同。

從省份內部擁有民營500強企業的數量分布來看，廣東、北京和上海位列前3，四川則是西部地區的領頭羊。報導說，這樣的排位次序基本符合目前中國民營企業的空間分布情況。

從上榜民企500強數量來看，緊跟北京與上海之後的是深圳、杭州、廣州。上述城市所孕育出來的民企500強企業數量都在20個以上。西部城市中，只有成都名列第7位，進入前10名；中部城市中，只有合肥名列第9，擠入前10。

但並非企業擁有數量越多，價值就越高。浙江坐擁阿里巴巴、螞蟻金服等高產值企業，使浙江上榜企業數量雖少，但總價值卻高過北京上海。相較之下，安徽省擁有12家上榜企業，入列數量榜第8位，但總價值只有人民幣3450億元，跌出價值榜前10名。

報導分析，除了廣東、山東、浙江、江蘇這樣的經濟大省，中國大部分省份所擁有的「民企500強」不僅僅是數量少，而且分布的城市也較為單一。

報導另指出，以「經濟密度」來看，廣東城市深圳的民企價值密度遠遠高於北京、上海、杭州等城市。雖然深圳在數量上略遜北京、上海，總價值也領先不多，但從密度來看，深圳對於民營企業的承載力遠高於其他城市。

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