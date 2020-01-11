盛治仁斷6根肋骨、鎖骨和韌帶　拄拐杖也要投票...「傷沒我重都去投！」

▲今天大選，各地投票所湧現投票人潮。（圖／記者屠惠剛攝）

記者蔡玟君／綜合報導

今（11日）是投票日，此次大選投票熱烈，不僅從10日起就湧現返鄉潮，也有人抱病也要投。雲朗觀光集團總經理盛治仁在臉書表示，斷了6根肋骨，鎖骨和韌帶也斷裂的情況下，還是柱著拐杖到投開票所完成投票，並呼籲大家都要去投，「參與，就是民主重要的一部分。」

▲雲朗觀光集團總經理盛治仁呼籲大家去投票。（圖／翻攝自盛治仁臉書專頁）

雲朗觀光集團總經理盛治仁在臉書說，自己斷了6根肋骨，右邊肩膀鎖骨和韌帶也斷裂，但還是拄著拐杖到投票所投下3張票，他也說這是記憶中第一次完全沒有排隊的情形，好像跟媒體上看到的投票踴躍情況很不一樣，「傷勢沒有我重的朋友，都要去投票吧！」

▲從10日起各大運輸紛紛湧現返鄉人潮。（圖／記者蕭筠攝）

此次大選投票熱烈，許多年輕世代紛紛搶票返鄉投票，從10日起客運、高鐵、台鐵均湧現大量返鄉人潮，更有許多外鄉游子特地從世界各地專程飛回台灣，並在社群網站曬出護照與機票表示就是要回台灣投下神聖一票。

▲2020大選投票日人潮。（圖／攝影中心）

根據記者實際觀察北市幾處投票所，從領票到投票完持，許多人僅花短短5分鐘即完成，即使短暫出現排隊隊伍，約30分鐘內就消化完畢，許多網友也紛紛在網路上留言「史上最快投完」、「3分鐘就結束了」、「只有8點有出現排隊人潮，現在都沒人」、「我家投票所根本沒人排隊！」