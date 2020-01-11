史上最硬！蜂蜜蛋糕放一晚能「砸碎磚頭」！男咬一口牙齒險斷裂

圖文／CTWANT

大陸杭州一名男子在超市買了一塊蜂蜜蛋糕，沒想到隔天想吃蛋糕時，一咬下牙齒差點咬斷，本該綿密鬆軟的蛋糕，口感竟成了硬梆梆的磚頭，但檢查蛋糕的有效期限也並未過期，讓男子非常不解。

根據《看看新聞》報導，蘇姓男子到當地超市買了一塊蜂蜜蛋糕想好好享用，但沒想到才放了一天，整塊蛋糕竟變的硬邦邦，蘇男還特地從路邊撿來一塊磚頭，往蛋糕上面砸，蛋糕幾乎完全沒有變形，多砸了幾次後，磚頭竟然斷了！男子拿起蛋糕的外包裝確認，上面只有超市的logo、重量和價格，產品名稱及製造日期完全沒有標示，但上面卻有2個標籤。

對此，超市店長解釋是因為店家有促銷活動，商品才會貼上2個標籤，且蘇男購買的蛋糕與貨架上的蛋糕一樣，都是在上個月25日製造的，還在賞味期間內。店長認為蛋糕應該是長時間暴露在空氣中，店家無法判斷蘇男將蛋糕買回家後，存放蛋糕的條件如何。

蘇男認為這樣的解釋非常不可思議，他只是把蛋糕放了一天，就能硬到砸斷磚頭？而生產蛋糕的廠商也稱自己的產品是合格的，認為蛋糕可能在出售前，就已經長期暴露，才會變成這樣的硬度。

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