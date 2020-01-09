台灣臭氧濃度逐年上升！環保署揭「對流層內」關鍵：已積極完成管制

▲台灣健康空氣行動聯盟指出，高屏去年臭氧最糟前3名。(圖／記者洪聖壹攝)



記者許展溢／台北報導

台灣健康空氣行動聯盟今（9日）舉行記者會以醫學研究直指，我國臭氧濃度近年呈上升趨勢，空品持續惡化，長氣暴露還可能有早逝等疾病外，還會提升輕生率。環保署回應，空汙改善工作不是一蹴可幾，仍應按部就班，多管齊下。

環署依據監測統計數值說明，以臭氧年平均濃度值，以外島地區連江縣、金門縣及澎湖縣3縣市最高，顯示境外傳輸對我國臭氧空品濃度，有相當程度之影響。另依據國外相關研究報告資料，發現過去12年間（94-105年），無論從衛星資料或模式模擬結果，皆顯示對流層內臭氧濃度皆呈現上升趨勢。

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環署接著指，其中，又以印度、東亞及大西洋地區增加比率較高，東亞地區因人為排放量增加造成臭氧濃度增加比率較高，此一趨勢亦是造成我國臭氧（O3）濃度歷年增加原因之一。環署表示，我國除小時平均值外，亦已納入臭氧8小時平均值為60ppb，惟為提醒民眾做好自我健康防護，減少曝露，自105年發布空氣品質指標（AQI）時，在實務運作每日即時指標部份，除以臭氧小時值作為即時預警之作用，另加入8小時值，考量濃度曝露累積影響之效應，增加對敏感族群和兒童的保護。

▲台灣健康空氣行動聯盟表示，台灣臭氧持續崩壞，南北差距創新高。（圖／台灣健康空氣行動聯盟提供）



環署也提，臭氧成因複雜，與原來背景濃度、氣象條件及大氣傳輸皆有關係，針對臭氧直接進行削減，是屬不切實際之作法，應以其前驅物質NOx、VOC作為管制對象，方屬有效且務實之作法。對於臭氧管制，環署指出，已積極完成固定源氮氧化物指定削減（草案）、塗料VOC管制、有害空氣汙染物標準等政策，未來將持續研擬VOC指定削減及加嚴各項管制標準，以有效減少臭氧前驅物的排放量。

環署強調，鑑於民眾對空氣品質提升的殷切期盼，以積極態度面對空氣汙染防制工作，落實汙染減量行動計畫，以「加強整合部會量能、強化中央地方合作、促進全民共同參與」為主軸，採取短期務實緩解，長期趨嚴管制的方式推動國內空氣品質改善工作，定期滾動式檢討各項汙染管制作，且空汙改善工作不是一蹴可幾，仍應按部就班，多管齊下，以務實的態度，規劃各項空汙減量政策，以達到維護空氣品質。

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