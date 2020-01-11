快訊／高雄市第八選區！賴瑞隆擊敗對手陳麗娜　自行宣布當選

▲高雄第八選區候選人，賴瑞隆、陳麗娜。（圖／翻攝賴瑞隆、陳麗娜臉書）

記者吳奕靖／高雄報導

2020總統、立委選舉告一段落，其中高雄市第八選區（前鎮區、小港區、旗津區）選情陷入膠著，而目前開票進入最後尾聲，稍早民進黨籍的賴瑞隆自行宣布當選。目前票數仍在統計中，一切以中央選舉委員會公告為準。

以下為賴瑞隆勝選感言全文：

瑞隆五個感謝、三個承諾。未來將加速高雄建設發展，推動台灣進步向前，給下一代更好的未來。

第一個感謝前鎮、小港、旗津鄉親，一路以來的鼓勵支持。每一張選票，都是滿滿的鼓勵與期待。未來瑞隆團隊會繼續全力打拼，打造更好的家園。

第二個感謝，感謝敖博勝先生、陳麗娜議員、蔡媽福議員在競選期間，許多鞭策與建議，許多政見我們會全力推動，一起為高雄未來發展打拼。

第三個感謝，感謝蔡英文總統、陳建仁副總統、蘇貞昌院長、賴清德院長、陳菊秘書長、陳其邁副院長對高雄發展轉型的重視支持，過去四年超過三千億元經費建設高雄，選戰過程中多次南下高雄為賴瑞隆站台推薦，此外，感謝管碧玲委員、趙天麟委員等立委的全力支持與幫助，感謝卓榮泰主席的力挺，鄭文燦、潘孟安、各縣市首長及立法院好同事等幫助瑞隆的人，賴瑞隆表示深深感謝。

第四個感謝，賴瑞隆感謝郭玟成委員、林宛蓉、鄭光峰、陳致中、李順進、李喬如、簡煥宗及陳信瑜等多位在地議員的團結力挺。還有前鎮小港旗津區90位里長、各地後援會會長幹部的大力相挺，團結最有力，一起來建設我們的家園。

第五個感謝，要特別感謝全力以赴付出的瑞隆團隊，七次公督盟評鑑第一名優秀立委，三千億建設，一萬件選民服務，還有這一年來的沒日沒夜的付出，謝謝所有辛苦的團隊、幹部、助選員、志工，逐步落實我們對未來的承諾。

瑞隆對未來也提出三個承諾。

第一個承諾，承諾加速建設高雄，爭取中央更多支持來協助高雄進步發展。競選期間提出的十二大政見，未來將逐步落實：

1、 持續用各種方式推動空污減污，打造健康宜居家園。

2、 成功爭取高捷黃線1430億，捷運紅線南延林園東港線，持續爭取軌道系統，奠定百年根基。

3、 成功爭取252億元高雄機場航廈重建，持續打造機場建設，增加航班航點。

4、 成功爭取350億元改造高雄港，持續推動港埠建設，旗津第二條過港遂道，提升國際競爭力。

5、 緊盯大林蒲遷村案1045億，爭取居民權益，落實居住正義。

6、 成功爭取小港森林公園、鳳山溪前鎮河整治。持續爭取設立各式綠地公園及廣種樹木，改善生活品質，打造花園綠地城市。

7、 持續推動國艦國造、風力發電及新興產業，鼓勵企業帶頭調薪，改善高雄薪資環境。

8、 持續爭取上億元國中小教育設備，並厚實高雄高等教育量能，讓優秀人才留在高雄發展。

9、 成功爭取海委會設在高雄、前鎮小港旗津漁港改造升級。未來持續增加預算推動海洋產業、漁業高值化、遊艇郵輪發展。

10、 持續推動亞洲新灣區發展、205兵工廠再造及台鐵高雄機廠遷建，打造新商務中心、高軟科技重鎮，強化科技產業基礎。

11、 推動小港醫院新醫療大樓及旗津醫院長照大樓，增加中央資源投入，給市民安全迅速醫療環境。

12、 成功爭取7.9億進行中山路與沿海路等41條道路重鋪，持續爭取中央經費做好工業區、港區周邊道路品質，給人民安全回家的路。

第二個承諾，承諾持續繁榮台灣，瑞隆過去在經濟委員會，協助蔡英文總統全力拚經濟，股市上萬點天數創歷史新高、台商回流超過八千億元，同時離岸風電、國艦國造產業也奠定高雄穩固基礎。未來將和蔡英文總統繼續努力，讓產業持續發展，企業持續投資，經濟環境兼顧，世界各國共榮。

第三個承諾，承諾堅定守護民主，台灣自由民主得來不易，是許多台灣前輩用血汗、淚水甚至生命換來的，我們會堅定守護台灣民主自由，給下一代真正的繁榮幸福。

瑞隆未來也懇請鄉親們繼續指教及支持，一起努力打拼，給下一代更好的未來。

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