手指通通不能比！投票日「手部動作」、LINE催票　恐讓50萬飛了

圖文／鏡週刊

2020總統大選投票日近在眼前！民眾投票時應留一手部動作，因為前年九合一大選就有里長在投票所遭檢舉比出號次，雖辯解「打招呼」仍挨罰50萬元。另外，選委會也提醒，投票日當天除不能比出任何具號次的手勢，連有候選人頭像的LINE貼圖也都不能傳。

2018年九合一選舉日，高雄市左營區吳姓里長因在投票所向前來投票的民眾，用右手食指比出「1號」的手勢，遭到民眾錄影向選委會檢舉，高雄市選委會依法裁罰50萬元。吳姓里長不服提出訴願和打行政訴訟，主張單純是習慣性打招呼，「只是放下時食指慢了些」，結果遭到駁回。

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其實不只具號次，如：YA和OK或其他的手勢通通不能比；不只手勢，選委會公告，投票日當天也不能從事競選助選或罷免活動也不行，LINE或臉書催票也通通禁止，另外不管是打招呼或回應只要有候選人圖像通通禁止，如果被檢舉通通50萬元起跳。

投票日怕有人干擾選舉，因此投票所也都會有警力全程錄影，如有發現違規會先予以勸導，若屢勸不聽則可加重開罰，最高可處500萬元，提醒選民千萬不要以身試法。



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