中風老翁遭兒狠心丟包　回頭一看：車呢...獨自拄拐杖走回家

▲馬來西亞一名老翁被兒子拋下，之後被載到警察局。（示意圖／取自免費圖庫pixabay／圖中非當事人）

實習記者謝汶穎／綜合報導

馬來西亞有一名男子8日將自己中風的父親載到其他人家門口後，讓父親下車後，自己就開車離開，留下老翁拄著拐杖緩緩前行，幸好被當地的住民發現，貼心為這名老翁買水喝，還載他到警察局報案，希望找回他的親人。

一名網友在臉書粉專《Penang Kini》貼文表示，8日接近晚間的時候，有一輛灰色汽車開到他家門口，當時車上的老翁走下來後，駕駛馬上就把車開走了。這名網友的姊姊當時正在家門口做生意，發現老翁一臉茫然，而且像是中風過後患者的模樣，所以才上前關心。

一開始老翁似乎還在等兒子回來，一直在張望，直到看到原PO的姊姊，便詢問車子的去處，姊姊才表示車子已經開走了。之後，老翁就獨自拄著拐杖，打算往汽車開走的方向走去，姊姊看到這一幕，趕緊叫出在家的原PO，並開車在200公尺外的地方找到這名老翁。

老翁表示，因為身分證在兒子那邊，但身上又只有1令吉（約新台幣7元），所以要趕快走回家。原PO仔細一問，才知道老翁是從檳城來的，而他卻是住在吉打州日得拉（Jitra），於是馬上將老翁載到附近的警察局，也在臉書貼上資訊，希望他的親人可以趕快來帶他回家。

事件PO上網後，紛紛有網友表示「可憐的父親，有個不負責任的孩子。」「這些孩子真的不知道感恩。」「希望老翁可以趕快找回自己的家人。」