凱特王妃「38歲生日」鋒頭被搶光　成員大談哈利梅根退皇室

▲凱特王妃（圖／CFP）

實習記者曾筠淇／綜合報導

英國威廉王子的夫人凱特在1月9日剛滿38歲，王室成員齊聚肯辛頓宮（Kensington Palace）幫忙慶生。不過在先前，才剛爆出哈利王子與夫人梅根要卸下「資深皇室成員」身分的重大決定，因此讓兩人不斷受到關注，更讓原為主角的凱特，鋒頭被搶盡。

據英國《每日郵報》報導，9日正逢凱特王妃38歲生日，而在前一天，哈利王子與夫人梅根才剛宣布兩人要卸下「資深皇室成員」的身分，此舉讓女王伊莉莎白二世「深感失望」，並要與其他皇室成員討論後續如何處理。

哈利王子與夫人梅根所發表的聲明如同在向英國皇室宣戰，因為他們破懷了所有的協議，且沒有獲得皇室成員的認同。據消息人士指出，哈利王子與夫人梅根是在加拿大時偷偷下決定的，「欺騙的程度令人震驚，皇室從上層到下層的每個人都覺得自己被刺傷了」。

▲哈利王子和夫人梅根。（圖／路透）

哈利王子與夫人梅根則是希望他們能夠「財務獨立」，且在卸下「資深皇室成員」的身分後，能花更多時間在英國與北美兩地，不過他們仍會全力支持女王伊莉莎白二世，目前只是希望能夠取得平衡，讓兩人可以有新的生活。

凱特王妃的38歲慶生舉辦在肯辛頓宮，皇室成員齊聚一堂，只是即便獲得許多人的祝福，焦點還是不免被轉移到哈利王子與夫人梅根的身上，王室成員也繼續討論後續的處理方式，希望能趕緊解決這個複雜又棘手的問題。