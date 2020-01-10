第一站選土城！蔡英文助陣吳琪銘　喊話支持者：緊張焦慮就站出來

▲吳琪銘、蔡英文最後一天車隊掃街 。（圖／翻攝自吳琪銘臉書）

記者張嘉晏／綜合報導

2020選戰倒數不到24小時，今（10日）早上，民進黨總統候選人蔡英文展開新北市「勇敢自信 護台同行」車隊掃街。由於土城、三峽選區加入第三勢力，形成三腳督的局面，也是全國最受矚目的選區之一，因此蔡英文第一站特地選擇從土城出發力挺立委候選人吳琪銘，展現「新北要贏、土城先贏」的氣勢。

蔡英文表示，吳琪銘在地的經營是無人能比的，懇請鄉親把吳琪銘留在國會，同時也作為她執政的後盾。她隨後也提醒支持者「4個不要」，「不要懷疑自己的選擇、不要低估對手、不要仇恨對方以及不要分散力量。」

蔡英文笑說，有些支持者會焦慮、會緊張，但是沒關係，「有焦慮就出門拉票，有緊張選前之夜就站出來」，只要大家團結，一定能獲勝。

吳琪銘表示，蔡英文總統第一站就從土城出發，代表選區戰況激烈，需要最後的衝刺加持。雖然選區除了國民黨外，還有無黨籍的李縉穎加入角逐席次，但他對爭取連任是很有信心的，「因為我過去實現政見，成為政績，政績是我競選連任的最佳基礎，此外，也與蔡英文政府共同推動許多政策，相信民眾有感，對於地方的改變也都看在眼裡，也要拜託民眾繼續支持我，讓進步與建設不能中斷。」

吳琪銘也再次大力呼籲年輕人「回家投票」，用選票表達自己的想法、守護民主自由，「千萬不要認為少我這一票沒差，有您的一票，才能讓蔡英文與吳琪銘雙雙連任，一同站在守護台灣的第一線，共同挺民主、護台灣。」

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