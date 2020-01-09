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照片被盜用！變挺韓長輩圖　中信兄弟「峮峮女神」怒了

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圖文／鏡週刊

2020總統大選進入最後倒數階段，不只各政黨進行衝刺拉票，有不少支持者也轉貼網路訊息幫忙催票。但卻有韓國瑜粉絲竟未經授權盜圖，並將中信兄弟啦啦隊女神「峮峮」吳函峮的加油美照，刻意修改成「支持韓國瑜」的長輩圖，更在韓粉社團不斷瘋傳。峮峮得知此事後相當無奈，並於IG限時動態po文強調，「球團、公司以及我本人，並無授權照片參加任何選舉活動。」也呼籲大家不要分享、並幫忙檢舉。

峮峮得知此事後相當無奈，並於IG限時動態po文強調，「球團、公司以及我本人，並無授權照片參加任何選舉活動。」（翻攝自峮峮IG）

臉書社團「韓國瑜前進總統府 亡綠滅柯聯署總部」近日出現一則正妹力挺韓國瑜的長輩圖貼文，上面寫著「全民反綠色恐怖運動」「聽說支持統一是叛國罪」「還好我支持國瑜，悲憤更要投票」等標語，此圖引起許多韓粉轉貼分享。

請繼續往下閱讀...

不過仔細一瞧，這些標語實在與這名正妹風格不符，而她還身穿黃色職棒中信兄弟球衣，不僅面貌清新可愛，火辣身材更是讓人看了目不轉睛，其實她正是中信兄弟啦啦隊女神「峮峮」吳函峮。

對於韓粉胡亂瘋傳此圖，有不少粉絲看不下去私訊給了峮峮。峮峮昨（8）日就無奈在IG貼出限時動態，並強調球團、公司及她個人均未授權照片參加任何選舉活動，她也呼籲大家幫忙檢舉、不要分享。不過到目前為止，該韓粉社團依然尚未將其長輩圖下架，已明顯造成當事者及球隊的困擾。


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