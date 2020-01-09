大選前48小時...彰檢查獲首件現金買票　 一票1千樁腳被收押

▲彰化地檢查獲樁腳為某位平地原住民買票。（示意圖／記者唐詠絮攝）

記者唐詠絮／彰化報導

彰化地檢查獲彰化縣內首件平地原住民立委候選人樁腳現金買票！檢方指出林姓樁腳以1千元向陳姓選民等3人買票，並約定要投票給該名候選人，涉有投票行賄及受賄等罪嫌，檢方訊後其中2人已繳回收賄款項，而林男犯嫌重大，有滅證及勾串共犯、證人之虞遭到檢方聲請羈押禁見，上午法院裁准。

檢方指出，該案由主任檢察官吳宇軒及檢察官賴政安指揮調查局彰化縣調查站、彰化縣警察局彰化分局分別傳訊行賄及受賄選民共計4人到案說明。

經調查後發現，被告林男為平地原住民某立法委員候選人樁腳，自2019年12月底至1月初，在彰化市、花壇鄉及鹿港鎮等地，分別以每票現金1千元行賄陳姓等選民共計3人，而約定投票支持該立委候選人。

經檢察官訊問後，認被告等人涉有投票行賄及受賄等罪嫌，陳姓等3名選民（其中2人已繳回收賄款項共計2千元）請回，林男除犯嫌重大，同時有滅證及勾串共犯、證人之虞，8日夜間向法院聲請羈押禁見，於9上午經法院裁定收押禁見，後續並將追查其他共犯及其他收賄選民。

彰化地檢指出，投票行賄及收賄，即買票及賣票，依法最重可分別處10年及3年有期徒刑，更呼籲民眾，切勿以身試法，以免面臨刑責追訴，且如有發現賄選，應勇於檢舉，共同維護民主選舉制度公平，以達淨化選風及選賢與能的目的。

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