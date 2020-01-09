署名「彰化青年」花費40元萬元刊登4大報　力挺蔡英文、黃秀芳

▲彰化青年4大報刊登廣告，號召青年返鄉投票。（圖／記者唐詠絮翻攝）

記者唐詠絮／彰化報導

選前倒數2天，署名「在台灣各地打拼的彰化囝仔」的彰化青年在4大報刊登半版大的「你的一票決定誰代表彰化、誰代表台灣。我們支持總統3蔡英文、立委2黃秀芳，溫柔堅定受守護孩子的未來」及「1/11回家投票」希望號召彰化青年返鄉投票，選出能夠代表彰化、台灣的總統蔡英文，讓立委黃秀芳連任。

廣告業界估算，選舉期間半版（全十）廣告約100萬到120萬元，四報都登，起碼要花400萬元。但據黃秀芳競辦表示，由於不挑版，所以刊登4大版僅花費40萬餘元。

「抗中保台」彰化青年巡講團的發起人楊子賢也在臉書翻拍彰化青年刊登四大報的廣告，楊子賢表示，「很感動，今天看到報紙時，一群彰化青年勇敢署名表態，請切記，在這樣人際關係傳統綿密的中南部，署名，是一件勇敢到不行的事。

▲彰化青年4大報刊登廣告，號召青年返鄉投票。（圖／黃秀芳競辦提供）

但正是因為有很多人願意團結站出來，這股青年人所重視且願意挺身行動的型念，為了台灣讓更美好，絕對不可能被守舊勢力給擊倒！」黃秀芳表示，早上看到支持line來照片，說年輕人連署支持廣告，年輕人的肯定，非常感動溫暖，要與彰化囝仔一起繼續打拼。

黃秀芳說，從政一來都很警惕自己行為，立委是代表人民制定法律監督行政單位，要讓民眾的信任與安心，這次選舉都是主打這三年來爭取近爭取將近50億交通、排水、教育的建設政績與立法院問政獲得6次國會優質立委， 也營造親子、青年 優質的生活，爭取將近100場藝文、親子活動，來彰化舉辦，不管中央問政、地方建設、婦幼與長照政策討論多年重大建設，都在三年多內向中央爭取到，一項一項建設彰化，要繼續與彰化人一起打拼，拜託大家總統3號蔡英文、立委2號黃秀芳政黨14號民進黨，3張選票顧台灣。

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