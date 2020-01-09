　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

署名「彰化青年」花費40元萬元刊登4大報　力挺蔡英文、黃秀芳

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

▲彰化青年4大報刊登廣告，號召青年返鄉投票。（圖／記者唐詠絮攝）

▲彰化青年4大報刊登廣告，號召青年返鄉投票。（圖／記者唐詠絮翻攝）

記者唐詠絮／彰化報導

選前倒數2天，署名「在台灣各地打拼的彰化囝仔」的彰化青年在4大報刊登半版大的「你的一票決定誰代表彰化、誰代表台灣。我們支持總統3蔡英文、立委2黃秀芳，溫柔堅定受守護孩子的未來」及「1/11回家投票」希望號召彰化青年返鄉投票，選出能夠代表彰化、台灣的總統蔡英文，讓立委黃秀芳連任。

廣告業界估算，選舉期間半版（全十）廣告約100萬到120萬元，四報都登，起碼要花400萬元。但據黃秀芳競辦表示，由於不挑版，所以刊登4大版僅花費40萬餘元。

「抗中保台」彰化青年巡講團的發起人楊子賢也在臉書翻拍彰化青年刊登四大報的廣告，楊子賢表示，「很感動，今天看到報紙時，一群彰化青年勇敢署名表態，請切記，在這樣人際關係傳統綿密的中南部，署名，是一件勇敢到不行的事。

▲彰化青年4大報刊登廣告，號召青年返鄉投票。（圖／記者唐詠絮攝）

▲彰化青年4大報刊登廣告，號召青年返鄉投票。（圖／黃秀芳競辦提供）

但正是因為有很多人願意團結站出來，這股青年人所重視且願意挺身行動的型念，為了台灣讓更美好，絕對不可能被守舊勢力給擊倒！」黃秀芳表示，早上看到支持line來照片，說年輕人連署支持廣告，年輕人的肯定，非常感動溫暖，要與彰化囝仔一起繼續打拼。

▲彰化青年4大報刊登廣告，號召青年返鄉投票。（圖／記者唐詠絮攝）

黃秀芳說，從政一來都很警惕自己行為，立委是代表人民制定法律監督行政單位，要讓民眾的信任與安心，這次選舉都是主打這三年來爭取近爭取將近50億交通、排水、教育的建設政績與立法院問政獲得6次國會優質立委， 也營造親子、青年 優質的生活，爭取將近100場藝文、親子活動，來彰化舉辦，不管中央問政、地方建設、婦幼與長照政策討論多年重大建設，都在三年多內向中央爭取到，一項一項建設彰化，要繼續與彰化人一起打拼，拜託大家總統3號蔡英文、立委2號黃秀芳政黨14號民進黨，3張選票顧台灣。

腦公！你不可以賴帳喔

ET快訊
韓國瑜凱道造勢不到1小時　主辦單位喊破40萬人「人數持續飆升
驚悚影片曝！彰化男「小跑步過馬路」遭輾斃…兒目睹崩潰抱屍
即／凱道挺韓「紅十字星星海」超壯觀！主辦單位宣布衝破30萬人
獨／Keanna流產　謝和弦21字回應了！
獨／Keanna流產！驗孕日期曝...39天後失去小孩崩潰哭
「Her」會員獨享2件88折！生活必備用品加碼送3%購物金
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

吳伯雄萬人凱道開金口：這場面讓我忍不住想唱「月亮代表我的心」！

焦慮到睡不著！媽熬夜寫家書「哭了整夜」求投韓　2兒子已讀不回

馬英九現身韓國瑜凱道造勢　4理由怒嗆蔡英文：維護主權「 維護個鬼啊！」

韓國瑜凱道造勢開始不到1小時　主辦單位喊破40萬人「人數持續飆升中！」

韓國瑜號召百萬鐵粉「夜襲」凱道！人潮延伸塞爆台大醫院站...現場喊30萬人

「我們受不了啦！」吳敦義凱道怒吼：人民四年貧窮痛苦又憤怒

快訊／凱道挺韓「紅十字星星海」超壯觀！主辦單位宣布衝破30萬人

夜襲凱道號召百萬庶民！長髮正妹曝「挺韓3大原因」：唯一支持韓國瑜

侯友宜輔選「1席都不能掉」：陳明義翻轉新莊！　吳秉叡籲喊鄉投票：守護台灣

快訊／韓國瑜凱道造勢人潮滿到仁愛路！　主辦單位5:40高喊破20萬人

出遊兒女臨時有事...媽強忍情緒　3姊弟串通給驚喜！她感動落淚

霍思燕告白杜江「世界上最愛的是你」　老公超感動！聽到摀臉爆哭

謝和弦反擊Keanna「最後悔認識她」　護愛莉婭加速離婚進度

涉散布假新聞！高雄單親媽收3張傳票韓辦記者會上痛哭：房子沒了…

超好拍！冬季限定網美必訪景點　苗栗三灣「夢幻橘海」落羽松莊園

主人狂被咬崩潰「向訓練師求助」　她耐心鼓勵、引導...幼犬3天學乖

計程車上掉手機！暖司機回頭送還　大陸夫妻狂讚：台灣最美風景是人

陳水扁激動北上3問馬英九 公款私用無罪「讀同個大學嗎？」

淘寶台灣年貨節

鄧紫棋東區唱片行買自己專輯　換到員工價+一個月播她的歌XDD

吳伯雄萬人凱道開金口：這場面讓我忍不住想唱「月亮代表我的心」！

焦慮到睡不著！媽熬夜寫家書「哭了整夜」求投韓　2兒子已讀不回

馬英九現身韓國瑜凱道造勢　4理由怒嗆蔡英文：維護主權「 維護個鬼啊！」

韓國瑜凱道造勢開始不到1小時　主辦單位喊破40萬人「人數持續飆升中！」

韓國瑜號召百萬鐵粉「夜襲」凱道！人潮延伸塞爆台大醫院站...現場喊30萬人

「我們受不了啦！」吳敦義凱道怒吼：人民四年貧窮痛苦又憤怒

快訊／凱道挺韓「紅十字星星海」超壯觀！主辦單位宣布衝破30萬人

夜襲凱道號召百萬庶民！長髮正妹曝「挺韓3大原因」：唯一支持韓國瑜

侯友宜輔選「1席都不能掉」：陳明義翻轉新莊！　吳秉叡籲喊鄉投票：守護台灣

快訊／韓國瑜凱道造勢人潮滿到仁愛路！　主辦單位5:40高喊破20萬人

亞股大反攻！日韓港股都收復昨日跌幅...漲幅逾1.6%　陸股也漲近1%　

SBL／台銀應援出奇招　正妹啦啦隊上半季每場報到

吳伯雄萬人凱道開金口：這場面讓我忍不住想唱「月亮代表我的心」！

焦慮到睡不著！媽熬夜寫家書「哭了整夜」求投韓　2兒子已讀不回

馬英九現身韓國瑜凱道造勢　4理由怒嗆蔡英文：維護主權「 維護個鬼啊！」

拖吊車司機喝了孟婆湯！吊桿沒收撞爛桃機通道天花板　小黃急閃幸未釀傷亡

韓國瑜凱道造勢開始不到1小時　主辦單位喊破40萬人「人數持續飆升中！」

2年前就曾流產！Keanna被謝和弦拋棄…壓力大到「孩子又沒了」

奧運男排資格賽／中華3比1逆轉哈薩克　黃金世代1勝2敗結束旅程

韓國瑜號召百萬鐵粉「夜襲」凱道！人潮延伸塞爆台大醫院站...現場喊30萬人

「女老師只穿內褲」房東3人狂盯　2年偷看破萬次！私生活全曝光

政治熱門新聞

苦勸大學兒　挺韓爸寫1460字長文

澳媒：王立強收到蔡正元、大陸商人提供「劇本」、死亡恐嚇

「批韓國瑜最力的趙少康轉向挺韓」　他：真相令人噴淚

凱道至景福門前已擠滿！中正一分局佈600警力

陳揮文：韓粉不要焦慮等投票

呂秋遠勸心死男：吳斯懷會當國防部長

湖南記者燒大陸護照　喊我是台灣人

蔡正元：邱義仁要王立強誣陷向心

生命勇士1分半自白：林北癌症末期都要投票

蔡正元、王立強視訊對話曝光！

韓國瑜凱道造勢人潮持續湧進！　下午4點主辦單位稱現場達10萬人

柯文哲：民進黨罷韓不會出全力

蘇貞昌拍板！今年起春節每年「從小年夜開始放」

快訊／韓國瑜凱道造勢人潮滿到仁愛路！　主辦單位高喊破20萬人

更多熱門

相關新聞

快訊／凱道挺韓「紅十字海」超壯觀！主辦單位宣布破30萬人

快訊／凱道挺韓「紅十字海」超壯觀！主辦單位宣布破30萬人

國民黨總統候選人韓國瑜9日舉行「凱道勝利晚會」，號召百萬庶民共襄盛舉，《ETtoday新聞雲》全程直播。晚會於傍晚5點正式開始，目前凱達格蘭大道與中山南路已呈現一片紅色的大十字，人潮仍持續不斷湧入，支持民眾紛紛拿出手機打燈，畫面十分壯觀，主辦單位在下午六點宣布，人數突破30萬人。

侯友宜「1席都不能掉」：陳明義翻轉新莊

侯友宜「1席都不能掉」：陳明義翻轉新莊

郝龍斌批蔡英文：治國用騙術　賺錢靠掏空

郝龍斌批蔡英文：治國用騙術　賺錢靠掏空

台南藍軍投票前給您真消息

台南藍軍投票前給您真消息

侯友宜助韓國瑜　戰警千人上凱道

侯友宜助韓國瑜　戰警千人上凱道

關鍵字：

2020大選2020彰化縣立委連署黃秀芳

讀者迴響

發燒話題

即時開票 澳洲大火 反送中 金球獎 黑鷹失事 王令麟 遠航停飛 高以翔 謝和弦 韓國瑜 尹衍樑 眼霜 總統大選 唇筆 黃寶慧 地震 波特王 香港 石虎 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 吳宗憲 黃寶慧 聯華食品 郭台銘 柯文哲 柯P 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 黃瀞瑩 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 黃寶慧 許智傑 大金冷氣 國泰世華 黃寶慧 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 誰摔死了李新 黃寶慧 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 黃寶慧 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 希爾思評價 川普 東森購物 社畜時代 UFO 外星人 黃寶慧 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 黃寶慧 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 黃寶慧 安新建經

熱門新聞

過馬路遭曳引車輾斃！兒崩潰抱屍　店家：腳身分離

東吳情侶雙屍真相曝！驚見男友上吊亡...她同赴黃泉相會

莉婭認愛謝和弦！反擊「決裂是Keanna一手造成」

雙屍悲劇！主唱男大生自殺、女尋死

小賈斯汀認了「罹患不治之症」！

哈利梅根引退　英王室：形同宣戰

美女博士發現「老公是Gay」跳樓身亡

苦勸大學兒　挺韓爸寫1460字長文

720萬「黃金齒輪」闖關　外層鍍銀還是栽了

全聯推出超狂福袋　網友嘆：怎麼搶啊

獨／扣嫂流產！驗孕日期曝光...39天後失去小孩

武漢不明肺病　病原體為新型冠狀病毒

BTS柾國紅眼框向粉絲道歉

杜汶澤46秒投票片問台灣「你知道你幸福嗎？」12萬人淚崩

澳媒：王立強收到蔡正元、大陸商人提供「劇本」、死亡恐嚇

更多

最夯影音

更多
出遊兒女臨時有事...媽強忍情緒　3姊弟串通給驚喜！她感動落淚

出遊兒女臨時有事...媽強忍情緒　3姊弟串通給驚喜！她感動落淚
霍思燕告白杜江「世界上最愛的是你」　老公超感動！聽到摀臉爆哭

霍思燕告白杜江「世界上最愛的是你」　老公超感動！聽到摀臉爆哭

謝和弦反擊Keanna「最後悔認識她」　護愛莉婭加速離婚進度

謝和弦反擊Keanna「最後悔認識她」　護愛莉婭加速離婚進度

涉散布假新聞！高雄單親媽收3張傳票韓辦記者會上痛哭：房子沒了…

涉散布假新聞！高雄單親媽收3張傳票韓辦記者會上痛哭：房子沒了…

超好拍！冬季限定網美必訪景點　苗栗三灣「夢幻橘海」落羽松莊園

超好拍！冬季限定網美必訪景點　苗栗三灣「夢幻橘海」落羽松莊園

熱門快報

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

東森房屋X東森保代

東森房屋X東森保代

寵愛毛孩 好險有東森 東森華南寵物險 每天7元 給毛孩滿滿的幸福

大選最新局勢在這裡

大選最新局勢在這裡

蔡韓宋問鼎總統就定位，650人目標鎖定113席立委寶座，1.11決戰日ET陪你看到最後！

聲林之王2官方貼圖開賣了！

聲林之王2官方貼圖開賣了！

用你喜歡的選手貼圖讓聊天更有趣！

演員片場生存秀《演技派》

演員片場生存秀《演技派》

延禧攻略于正頂級製作，每周六22點鎖定ETtoday播吧，誰能成為最佳演技派？

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面