彰化張瀚天拼選票　神明面前發誓：絕不用奧步、清白參選

▲國民黨立委候選人張瀚天今天到廟宇拜拜對神明說絕對清白參選。（圖／張瀚天競辦提供）

記者唐詠絮／彰化報導

彰化縣立委選舉第2選區選情激烈，國民黨立委候選人張瀚天9日發布「很多人想問」文宣，並在選前最後車隊掃街行程中，到各廟宇拜拜，在神明面前發誓，他絕不用奧步、清白參選，請神明還他公道。



「我敢在神明面頭前發誓，我張瀚天、我的競選總部、我的助理，在選舉過程中 沒做任何奧步攻擊。」張瀚天9日下午車隊掃街遊行到玉皇宮，他拜拜在神明面前發誓，強調自己絕對清白參選，也反問對手：「敢公開講沒有使用奧步攻擊？」「敢一起到神明面前立誓？」



張瀚天表示，他感到很沉痛、遺憾，在這次選舉過程中充斥抹黑攻擊奧步，從立委登記後，彰化立即出現假民調電訪、網軍「楊蕙如們」鋪天蓋地的使用違法個資攻擊，接著還有余天的「假宣傳、真攻擊」語音電話，鄉親們都很想知道，到底幕後的影武者是誰？誰在敗壞選風？





張瀚天指出，日前出現假文宣大量散發，他也遭影射與他有關，直到警方查獲兩名嫌犯，查扣兩份不同候選人的假文宣，證實他也是受害者之一，假冒他陣營的假文宣也及時被查扣，否則還不知道會對他的選情造成多大的影響。但包括假文宣案的幕後黑手、假民調案、散播不實發放東區里長10萬元工作費謠言案等，都還在偵辦中，像是假工作費案散播謠言的臉書帳號都是虛設假帳號，和根本不住在彰化的綠營支持者，也呼籲檢調能加快偵辦進度，盡快讓案件水落石出。

張瀚天強調，不論對手用甚麼奧步，他還是堅持正面選舉，人在做、天在看，舉頭三尺有神明，因而也在選前最後三天車隊掃街行程中，到各廟宇拜拜，請神明作證，他絕對清白參選。

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