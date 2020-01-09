LIVE／決戰48hrs！韓國瑜號召百萬庶民「夜襲」凱道　國民黨大老＋14縣市長全到齊

記者楊蕓／台北報導

2020總統大選倒數計時，國民黨總統候選人韓國瑜號召百萬庶民9日晚上集結凱道大造勢，藝人利菁、沈玉琳擔任晚會主持人，包括北北基桃立委候選人、國民黨內大老、14位藍營縣市長全出席，聲勢備受關注，《ETtoday新聞雲》全程直播。

雖然活動從傍晚5時才開始，一路熱鬧到晚間9時，但有約30名熱情韓粉凌晨6時左右就已經到場，上午9時許，現場已約有200多人，直到下午人潮不斷湧入凱道周邊，下午四點人潮已滿超過景福門周邊。

▲韓國瑜凱道勝利晚會。（圖／ETtoday攝影中心攝，下同）

根據韓陣營的流程規劃，凱道大造勢於傍晚5時開始，藝人利菁、沈玉琳擔任晚會主持人，除了北北基桃立委候選人輪流助講、造勢外，國民黨大老全出席，包括國民黨榮譽主席連戰、前總統馬英九、黨主席吳敦義、前台北市長郝龍斌、前內政部長李鴻源等都將上台助講。

晚間7時起，國民黨執政15個縣市首長會陸續助講，替韓國瑜進行最後催票，上台的順序依規劃是澎湖縣長賴峰偉、金門縣長楊鎮语、連江縣長劉增應、台東縣長饒慶鈴、花蓮縣長徐榛蔚、宜蘭縣長林姿妙、新竹縣長楊文科、苗栗縣長徐耀昌、南投縣長林明溱、嘉義市長黃敏惠、雲林縣長張麗善、彰化縣長王惠美。

此外，在去年六都市長選舉中，跟「禿子」韓國瑜合體的的「燕子」台中市長盧秀燕、「漢子」新北市長侯友宜也會特別現身並登台助講，共同營造藍營縣市長大合體的團結勝選的氣氛。

至於造勢晚會的第三階段，晚間8時將由全國競選總部主委朱立倫、副總統候選人張善政分別致詞5分鐘，而眾所矚目的壓軸是韓國瑜大進場，他預定在8時20分發表講會，隨後也會帶領現場群眾大合唱「感恩的心」、「祈禱」、「等一個人」三首歌，整場造勢活動預計晚間10時結束。

2020選舉進入最後倒數，總統蔡英文選前一週進行全台車隊大掃街，韓國瑜卻沒有掃街，是否擔心對選情不利？韓競辦總發言人王淺秋表示，對台灣而言，韓國瑜的選舉方式是台灣前所未有的，不是當年一天二、三十個行程密集掃街的方式，與傳統政治人物不同，「韓國瑜透過不同論述的方式，包括網路直播等，讓全民多了解韓的主張與理念。」

王淺秋強調，「掃街才是勝選保證嗎？當然不是！」很多因素必須全盤性衡量，「掃街不一定是票房靈藥」，韓國瑜的大型造勢大會展現出民眾的熱情，才是台灣前所未有的現象。