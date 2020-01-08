年終怎麼花？「愛心樂捐、活絡人脈」4生肖算計年終賺更多

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上班族每年最期待的就是領年終了！有人可能把年終拿去旅遊、有人可能會買東西犒賞自己，科技紫微網整理出「最會算計年終」TOP4生肖，快來跟他們學如何把年終放到最大！

▲上班族每年最期待的就是領年終了，好好規劃年終可以賺更多。（圖／視覺中國CFP）



生肖「狗」

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生性保守求穩的生肖狗，有很強的存錢意識，很早就會把收入規劃好，所以年終更是要花在刀口上，除了存起來之外，像是拿來買保險、繳保費，讓生活無憂，健康更有保障，畢竟健康才是人生最大的財富，無論是存錢還是買增值、保值商品，都能讓你心安，甚至賺更多。



生肖「馬」

生肖馬很在意自己的形象，不僅看重名譽，也追求名聲，用這筆年終獎金來做公益，捐給有困難的、最需要的人，會讓你感覺很有價值，不僅能獲得好名聲，更重要的是能切實幫助到你想幫助的人，非常有意義。你付出的不只是錢，而是愛心，這些付出讓你的人生感覺更充實。

生肖「猴」

屬於享樂型的生肖猴，很懂得從享受中獲得最大程收益，會先把必要的錢繳完，餘下的就拿來犒勞自己，因為這是忙了一整年的額外收入，不僅要自己花得開心快樂，還會請上親朋好友一起熱鬧享樂，與朋友增加親近感，因為你深知人脈即錢脈，現在花小錢，未來賺大錢。

生肖「兔」

對周圍人事物敏感的生肖兔，很懂得人情世故，年終獎金拿到手後，除了給自己置辦一些精緻好物，還會用心為親愛的家人親友準備禮物。因為你深知，你送出的不僅僅是禮物，更是重要的情意，年終送出一份人情，日後可近貴、得人助，賺更多。