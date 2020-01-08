澳洲野火「燒掉一個南韓」面積　傷亡動物超過10億隻

▲澳洲野火已經燒掉一個南韓的面積。（圖／達志影像／美聯社）



記者林彥臣／綜合報導

澳洲野火自去年9月開始延燒，近幾周已有24人喪命，燒毀的土地面積超過1030萬公頃，相當於南韓國土面積，雪梨大學也統計，因為野火傷亡的動物數量，也達到10億隻。新南威爾斯州鄉村消防局（RFS）局長費茲西蒙斯（Shane Fitzsimmons）接受英國媒體天空新聞網（Sky News）訪問時表示，「我們將看見一些廣泛蔓延的烈火引發的危險，我們要求大家做好準備。」

澳洲當局8日警告民眾準備新一波撤離行動。經過短暫涼快的數天時間，東南部地區氣溫開始上升，重啟火勢復燃的危險，消防員利用酷熱及強風暫緩的時刻，強化數條封鎖主要火場的防火線。此外，軍方持續提供物資給數以千計、無家可歸的災民。

▲因為野火傷亡的動物，已經多達10億隻。（圖／翻攝自IG／sammcglone）



雪梨大學（University of Sydney）生物學家今天把估計因大火而傷亡的動物數量加倍，多達10億隻；同時，聯合國世界氣象組織（World Meteorological Organization）證實大火產生的煙霾已經飄洋過海到達南美洲。

澳洲東南部3座主要城市，雪梨、墨爾本和首都坎培拉全被濃厚的煙霾籠罩，入列全球空氣汙染最嚴重的城市。澳洲當局努力恢復郊區數千民眾的通訊和電力，並警告若系統超載，可能會強制斷電。

澳洲當局努力恢復郊區數千民眾的通訊和電力，並警告若系統超載，可能會強制斷電。專家認為澳洲連續3年乾旱與氣候變遷有關，乾旱造成大片灌木叢地帶極為乾燥，容易引發大火，導致這場野火危機。

NASA於6日指出，野火肆虐的新南威爾斯州和維多利亞州有降雨，且其中部份地區降下滂沱大雨，帶來的幫助卻有限。官員警告民眾，大火及因火災產生的濃煙會在9日回到降雨以前的狀態，乾燥炎熱的天氣和強風也將捲土重來。

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