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台南場地無預警停業！殯葬業氣炸「沒得燒庫錢」　火爆抗議

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記者林悅／台南報導

原本在台南市南區新都路上可供燒庫錢的場地，突然1月7日停止營業，導致8日一些喪家無合法的場地可燒庫錢，喪家與殯葬業者急得跳腳，台南市民政局、環保局、殯葬管理所束手無策，台南市葬儀公會召殯葬業者集結，在台南市殯葬管理所抗議，場面火爆。

▲台南市無處可燒庫錢，殯葬業者抗議，場面火爆。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲台南市無處可燒庫錢，殯葬業者抗議，場面火爆。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲台南市無處可燒庫錢，殯葬業者抗議，場面火爆。（圖／記者林悅翻攝，下同）

台南市葬儀公會理事長李柏奇表示，原本有場地可燒庫錢，因環保局長期不斷開罰，不讓喪家及殯葬業者燒庫錢並勒令停業，台南市政府自1、20年前至今，均未設庫錢場供喪家燒庫錢，都是私人業者整理場地，提供喪家及殯葬業者燒庫錢。

李柏奇指出，約半年前，這兩家燒庫錢的業者要聯合壟斷市場，公會介入協調，一方面不讓政府相關單位為難，一方面讓喪家與殯葬業者有地方可以燒庫錢，因此，若遭到檢舉要被裁罰，罰鍰全部由公會專設基金吸收。

▲台南市無處可燒庫錢，殯葬業者抗議，場面火爆。（圖／記者林悅翻攝，下同）

李柏奇強調，這幾天台南市環保局開始密集開罰，導致場地突然歇業，喪家一時之間沒地方可燒庫錢，市府也沒有提供合法燒庫錢的場地，相關單位互踢皮球，殯葬業者面臨喪家的壓力，因此號召殯葬業者至殯葬所陳抗，希望市府正視，並徹底解決這個問題。

現場殯葬業者氣憤怒吼，8日突然無法燒庫錢，要喪家怎麼辦？市府本來就應該提供合法的場地與設備，讓喪家燒庫錢，燒庫錢是傳統喪葬禮儀，現在台南完全沒有地方可以燒庫錢，「簡直是官逼民反」。

民政局生命事業科科長廖偉登指出，燒庫錢涉及空氣汙染防制法，是露天燃燒的問題，牽涉到環保局、跨局處不同機關，須找環保局一起研商解決方案。廖偉登說，針對燒庫錢，民政局曾請示內政部，內政部指出，只燒庫錢不是殯葬管理條例的範疇，因涉及空氣汙染防制法，所以要與環保局釐清相關權責。

▲台南市無處可燒庫錢，殯葬業者抗議，場面火爆。（圖／記者林悅翻攝，下同）

環保局簡任技正朱玫瑰表示，針對殯葬業者的訴求，市府將近召開跨局處會議，民政局需負責庫錢爐的場地，以及提供設備予有燒庫錢需求的民眾，但不能造成空氣汙染。

在尚未有解決方案之前，喪家與殯葬業者如何燒庫錢？朱玫瑰則指出，只要露天燃燒，民眾就會檢舉，環保局接獲檢舉，勢必至現場查證，查證屬實則依空氣汙染防制法第32條裁罰新台幣1200元至10萬元，可累罰。其他縣市提供合法燒庫錢的場所與設備，都有公告收費標準，將來台南市政府設立合法燒庫錢的場所與設備，也是會收費。如果公會也能提供合法燒庫錢的場所與設備，喪家就能有所選擇，這也是市府與業者共同的責任。

朱玫瑰希望殯葬業者，也要負擔部分責任，出一分力，協助台南市政府共同解決這個棘手的問題，畢竟業者也有向喪家收費。

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