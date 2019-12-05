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堆高機「恐怖翻覆」壓死爸爸！7歲兒目睹嚇叫　對車底哭喊

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記者柯沛辰、蕭可正／綜合報導

花蓮43歲姚姓男子4日晚間在果菜市場用堆高機卸貨，沒想到收工前一刻發生翻覆，導致整輛堆高機90度傾倒，重壓在他身上。7歲兒子目睹這一幕，立刻大喊救命，不少攤商聞訊趕來救人，但姚男送醫後仍回天乏術。

附近攤商回憶經過，「他（死者）要回去了，要收工了，堆高機要開上去三噸半貨車，結果聽到砰一聲，我趕快跑過去看，車倒了，壓到人就昏迷了，他兒子去車底、去駕駛座那邊一直喊。」

▲▼花蓮堆高機翻覆。（圖／記者蕭可正翻攝）

▲堆高機失衡翻覆，附近攤商趕來合力救人。（圖／記者蕭可正翻攝）

附近攤商表示，姚男長年在果菜市場工作，以前雙親就是在開堆高機，後來他當兵回來也開始開，駕駛經驗約11年，現在孩子才讀小一，平時都是白天送到學校，放學接回來一起上工。死者父親則哀慟地說，兒子不久前才剛離婚，現在遺產分配上可能會有些問題。

據悉，當時姚男帶著兒子一同上工，用堆高機卸運洋蔥。監視器畫面顯示，姚男原本與兒子坐在堆高機上，收工時還特意讓孩子先下車，不料堆高機開上貨車車斗時，疑似輪胎未對準軌道，當場重心不穩向右反覆，導致姚男逃生不及，被重壓住胸口，動彈不得。

▲▼花蓮堆高機翻覆。（圖／記者蕭可正翻攝）

▲7歲兒目睹全程，當即大叫「救命！」（圖／記者蕭可正翻攝）

附近攤商見狀，趕忙聯手救人，駕駛另一輛堆高機架開縫隙，將人拉出。不過，姚男被救出時已無呼吸心跳，緊急送醫後傷重不治；7歲稚子目擊全程，嚇得說不出話來。警方趕抵後，立即通知家屬，但意外原因還要進一步釐清。

▲▼堆高機「恐怖翻覆」壓死爸爸！7歲兒目睹嚇叫　對車底哭喊。（圖／東森新聞）

▲警方在現場拉起封鎖線。（圖／東森新聞）

▲▼堆高機「恐怖翻覆」壓死爸爸！7歲兒目睹嚇叫　對車底哭喊。（圖／東森新聞）

▲附近攤商還原當時經過。（圖／東森新聞）

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