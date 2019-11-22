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唐氏症基金會「日間照顧中心」　助唐寶寶邁向嶄新生活圈　

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▲▼林宥嘉「合力照顧他，守護一個家」公益記者會。（圖／記者張一中攝）

▲唐寶寶小敏（圖中）在唐氏症基金會「日間照顧中心」變得獨立自主，敏爸（圖右）相當欣慰，藝人林宥嘉（圖左）也現身公益活動，為唐寶寶們加油打氣。（圖／記者張一中攝）

記者陳珊珊／綜合報導

新制「長照2.0」將49歲以下失能身心障礙者納入社會照護對象後，唐氏症基金會便開始積極整合服務資源，提供唐寶寶們日間照顧服務。「日間照顧中心」現在也成為唐寶寶小敏的另一片新天地，身為父親的敏爸，看見小敏的快樂與進步，相當欣慰。

年屆70歲的敏爸說，小敏今年36歲，口語表達能力不佳，由於平日忙於經營燒臘店生意，沒多餘時間好好陪伴小敏，慶幸現在有唐氏症基金會的「日間照顧中心」，讓小敏可以走出去，生活變得更多采多姿、獨立自主。

教保員也分享，平常小敏在中心裡不吵不鬧，即使手上只有一個小小的髮圈，她也能把玩整個下午，因此擴大小敏能「上手」的物件，藉以活絡、訓練她雙手上的小肌肉群。有了良好的學習環境加上教保員溫暖陪伴，小敏的生活增添許多別樣風景，父母親也更加放心。

▲▼林宥嘉「合力照顧他，守護一個家」公益記者會。（圖／記者張一中攝）

▲唐寶寶小敏（圖中）走出原生家庭，擁有日間「第二個家」，生活變得更豐富，敏爸（圖右）看見小敏的快樂與進步，相當開心。（圖／記者張一中攝）

基金會董事長林正俠表示：「多元照顧是建構社會安全網重要的一環，也是照護體系是否健全的試金石。在長照2.0納入49歲以下失能身心障礙者為服務對象後，我們一直把『建立多元日間照顧服務』當成重點項目推動，希望讓有照顧需求的家庭不再為未來的長期照顧憂心，認真努力的唐寶寶也應該得到更好的生活品質，擁有更多機會參與社會」。

長期挹注唐氏症基金會的友善企業鼎鼎聯合行銷HAPPY GO之前也特別邀約知名YouTuber「蔡阿嘎」與唐氏症基金會合拍公益影片，走訪「愛不囉嗦」庇護工場，讓大家進一步看見唐寶寶勤奮克服先天障礙的工作日常。只要影片突破100萬次點閱，HAPPY GO即捐出100萬點數給唐氏症基金會，做為唐寶寶們學習計畫及圓夢的經費。

鼎鼎聯合行銷HAPPY GO總經理梁錦琳說：「希望民眾能踴躍傳愛，將影片用力分享出去，為唐寶寶加油！」也邀請民眾一起到HAPPY GO「陪你一起走」公益捐點平台，捐點數做愛心，為公益團體注入暖流。

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