印度「泡泡人」全村唾棄…患罕病全身都是瘤：比流浪動物還不如

▲比索伊（Diwakar Bisoye）因基因變異，全身長滿大小腫瘤。（示意圖，與本文無關／Pixabay）

記者張靖榕／綜合外電報導

印度東部奧迪沙邦（Odisha）一名65歲男子，15年前局部皮膚開始長起腫瘤，全身很快就遍布大大小小像泡泡的腫瘤，最大的一顆長在左腿上，重達25公斤。中年遭遇怪事讓他被全村的人唾棄，只要出門就會被嘲弄或喝斥。

《每日郵報》報導，比索伊（Diwakar Bisoye）50歲開始，皮膚上的腫瘤就不斷增生，全身上下無一倖免，甚至連眼皮上都長滿了「泡泡」，甚至讓他身體一天天衰弱下去。他變得自卑不敢出門，因為鄰居和全村的人對他的態度極度惡劣，「他們對我比流浪動物還不如」。

比索伊表示，大部分村民只要在他附近就會舉止怪異，因為他們認為他會感染一切，「沒有人喜歡直視我或接近我」，「房東不想要我繼續住在他的房子里，或是當人們又在抱怨我時，他就會要我離開」，如此被排擠霸凌的情況，15年從不間斷。

阿姆瑞塔醫療科學中心醫生萊爾（Subramania Lyer）認為，比索伊身上的情況很像多發性神經纖維瘤（neurofibromatosis），一種隨神經纖維生長的良性腫瘤，但目前仍無藥可醫。

科學家目前將這種病狀分為NF1、NF2和神經纖維瘤（schwannomatosis），針對患者的情況不同，有些甚至會造成聽力喪失、平衡感和視力問題，或是在皮膚上佈滿小斑點。

據統計，美國至少10萬人受神經纖維瘤所苦，英國則有2.6萬人患有NF1和NF2。萊爾指出，此類基因異常目前沒有治療方法，唯一的解決辦法只能靠手術切除，過程根據患者的腫瘤數量，決定需要分為多少階段。