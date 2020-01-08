　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

印度「泡泡人」全村唾棄…患罕病全身都是瘤：比流浪動物還不如

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

▲▼男人,難過,悲傷,哭。（示意圖／Pixabay）

▲比索伊（Diwakar Bisoye）因基因變異，全身長滿大小腫瘤。（示意圖，與本文無關／Pixabay）

記者張靖榕／綜合外電報導

印度東部奧迪沙邦（Odisha）一名65歲男子，15年前局部皮膚開始長起腫瘤，全身很快就遍布大大小小像泡泡的腫瘤，最大的一顆長在左腿上，重達25公斤。中年遭遇怪事讓他被全村的人唾棄，只要出門就會被嘲弄或喝斥。

《每日郵報》報導，比索伊（Diwakar Bisoye）50歲開始，皮膚上的腫瘤就不斷增生，全身上下無一倖免，甚至連眼皮上都長滿了「泡泡」，甚至讓他身體一天天衰弱下去。他變得自卑不敢出門，因為鄰居和全村的人對他的態度極度惡劣，「他們對我比流浪動物還不如」。

比索伊表示，大部分村民只要在他附近就會舉止怪異，因為他們認為他會感染一切，「沒有人喜歡直視我或接近我」，「房東不想要我繼續住在他的房子里，或是當人們又在抱怨我時，他就會要我離開」，如此被排擠霸凌的情況，15年從不間斷。

阿姆瑞塔醫療科學中心醫生萊爾（Subramania Lyer）認為，比索伊身上的情況很像多發性神經纖維瘤（neurofibromatosis），一種隨神經纖維生長的良性腫瘤，但目前仍無藥可醫。

科學家目前將這種病狀分為NF1、NF2和神經纖維瘤（schwannomatosis），針對患者的情況不同，有些甚至會造成聽力喪失、平衡感和視力問題，或是在皮膚上佈滿小斑點。

據統計，美國至少10萬人受神經纖維瘤所苦，英國則有2.6萬人患有NF1和NF2。萊爾指出，此類基因異常目前沒有治療方法，唯一的解決辦法只能靠手術切除，過程根據患者的腫瘤數量，決定需要分為多少階段。

ET快訊
莉婭反擊扯四角戀！「Keanna搭上前男友」被指是花美男歌手
快去加油！伊朗報復美國發動攻擊　國際原油價格狂飆
10多枚火箭狂轟！伊朗再下狠話「會有更多攻擊」不排除直攻美國
「兩個世界」震撼對比！蔡英文新競選廣告曝　紐時記者讚：史上最
「Her」會員獨享2件88折！生活必備用品加碼送3%購物金
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

美國伊朗恩怨「一次看懶人包」　空襲復仇起源過程…牽整個國際局勢！

美軍基地遭空襲！蓬佩奧下令：美外交官「勿與伊朗反對派會面」

美國聯邦航空總署：美國非軍事飛機全數禁飛兩伊、波斯灣上空！

美國防部長：不和伊朗開戰但「準備好結束戰爭」　否認自伊拉克撤軍

印度「泡泡人」全村唾棄…患罕病全身都是瘤：比流浪動物還不如

伊朗戰機升空進伊拉克下狠話「會有更多攻擊」　不排除直攻美國

更／伊朗發動2波攻擊「鎖定美國空軍基地」　白宮：川普今晚不發表全國談話

25歲男衰見食人魔網友慘遭割喉　警開門嚇：倒吊裸屍「下面不見了」

美軍基地遭「伊朗數十枚飛彈」攻擊　白宮火速回應

快訊／伊朗「蘇萊曼尼烈士行動」　威脅美國若開火：會有更多轟炸反擊

越老朋友越少...25歲後應丟3件事　他曝心酸：人生沒有一輩子的感情

蔡淑臻李沛旭認「分手很久了」　兩人還是室友：生活上很多連結

放飯囉！大海獅見「魚魚桶」登場　秒壁咚飼養員：快餵我餓扁惹QQ

蔡英文：韓國瑜政見會只會罵我 很多人害怕台灣交給「這樣的人」

涉散布假新聞！高雄單親媽收3張傳票韓辦記者會上痛哭：房子沒了…

當總統超麻煩！無隱私+零娛樂　他搞笑幻想「如果選上」秒崩潰

韓國瑜看漂亮小腿「只是成長的過程」　王淺秋：女生也會偷看帥哥

2020總統大選投票「純國旗裝ok」　禁穿候選人飛行夾克！違罰1.5萬

她還記得我是兒子！醫牽9旬失智母 唱「有媽的孩子像個寶」網：聽到想哭

阿信「臉紅ㄎㄧㄤ掉」　Jolin慶功宴聳肩：我不知道欸

美國伊朗恩怨「一次看懶人包」　空襲復仇起源過程…牽整個國際局勢！

美軍基地遭空襲！蓬佩奧下令：美外交官「勿與伊朗反對派會面」

美國聯邦航空總署：美國非軍事飛機全數禁飛兩伊、波斯灣上空！

美國防部長：不和伊朗開戰但「準備好結束戰爭」　否認自伊拉克撤軍

印度「泡泡人」全村唾棄…患罕病全身都是瘤：比流浪動物還不如

伊朗戰機升空進伊拉克下狠話「會有更多攻擊」　不排除直攻美國

更／伊朗發動2波攻擊「鎖定美國空軍基地」　白宮：川普今晚不發表全國談話

25歲男衰見食人魔網友慘遭割喉　警開門嚇：倒吊裸屍「下面不見了」

美軍基地遭「伊朗數十枚飛彈」攻擊　白宮火速回應

快訊／伊朗「蘇萊曼尼烈士行動」　威脅美國若開火：會有更多轟炸反擊

內衣需求調查「展現乳溝」竟墊底　第一名跌破男性眼鏡

熱火為韋德策劃「傳奇典禮」球衣退休儀式　3天系列活動

超大房只要5000！情侶租了「他朝神主牌瘋狂磕頭」原因曝　友：白目不聽勸

葉毓蘭「合成圖」批羞辱國軍　蔡英文反擊：這不就是奧步？

美國伊朗恩怨「一次看懶人包」　空襲復仇起源過程…牽整個國際局勢！

恐怖可比《還願》　《港詭實錄》靈異節目觸禁忌

阿公脫褲猥褻8月大孫女　媳婦看監視器崩潰！阿嬤氣炸趕他出家門

中東戰雲密佈　專家預估下周汽柴油雙漲四角「加油要快！」

韓國瑜選前砸錢買廣告　蔡英文：不符合庶民總統形象！

好強的台股！行情開低走高...嘗試由黑翻紅　不畏美伊情勢緊張　

只是勸她「對人好一點」 74歲翁被惡女冷血推下公車身亡

國際熱門新聞

伊朗發射數十枚飛彈　襲擊美空軍基地

影片曝光！伊朗深夜發射數十枚飛彈

澳洲野火死5億動物　再殺1萬頭駱駝

鄉下少女住進豪宅　50天後變化超驚人

伊朗戰機升空進伊拉克下狠話「會有更多攻擊」　不排除直攻美國

白宮：川普密切關注伊朗攻擊情形

CNN：川普可能發表全國談話

伊拉克總理證實「收到美軍2封撤離信」

他翻出一枚神秘「日本國千元硬幣」

美藥廠損失300億！兄妹偷機密下場曝

快訊／伊朗威脅美國若開火：更多轟炸反擊

13套劇本　美預期伊朗2天內攻擊

澳洲網紅消防員拯救小袋鼠

大嗑爽身粉15年！英國媽至今花費32萬

更多熱門

相關新聞

傳因蘋果取消印度千億投資案　鴻海聲明：錯誤不實說法

傳因蘋果取消印度千億投資案　鴻海聲明：錯誤不實說法

鴻海（2317）今（7）日發出聲明，針對有關媒體指稱鴻海因為蘋果而取消在印度馬哈拉施特拉邦（Maharashtra）投資案一事，強調集團與客戶間在印度的設廠之意見不同，為錯誤不實說法，目前集團配合主要客戶在當地生產進度一切順暢，特此澄清。

印度街頭拔牙1顆20元...網驚：會出人命

印度街頭拔牙1顆20元...網驚：會出人命

巴基斯坦錫克教徒遭槍殺　印度譴責

巴基斯坦錫克教徒遭槍殺　印度譴責

印空軍計畫3年開發兩架空中預警機

印空軍計畫3年開發兩架空中預警機

一晚寫完8張考卷！13歲少年當場精神錯亂

一晚寫完8張考卷！13歲少年當場精神錯亂

關鍵字：

印度腫瘤罕見疾病

讀者迴響

發燒話題

澳洲大火 反送中 金球獎 黑鷹失事 波特王 王令麟 遠航停飛 高以翔 謝和弦 韓國瑜 尹衍樑 5G 眼霜 柯文哲 柯P 唇筆 黃寶慧 地震 五月天演唱會 香港 石虎 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 吳宗憲 黃寶慧 聯華食品 郭台銘 總統大選 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 黃瀞瑩 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 黃寶慧 許智傑 大金冷氣 國泰世華 黃寶慧 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 誰摔死了李新 黃寶慧 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 黃寶慧 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 希爾思評價 川普 東森購物 社畜時代 UFO 外星人 黃寶慧 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 黃寶慧 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 黃寶慧 安新建經

熱門新聞

伊朗發射數十枚飛彈　襲擊美空軍基地

獨／謝和弦護愛莉婭　反擊：這輩子最後悔認識Keanna！

壞壞太嗨！她「洪水噴發」床單全濕…3男友全看傻

莉婭揭「和Keanna心結」！心疼謝和弦愛上她被譙

蔡依林開唱　網看「林志穎老婆」傻眼

特／幸好來得及向蔡依林說對不起

老婆偷吃同事　綠帽夫拖走小王妻「性侵失敗亂刀砍死」

詹惟中挺韓國瑜原因曝光：我不用留後路

李沛旭分手秒交嫩妹新歡！IG放閃認「對的人」

35年來第一次！蔡依林開唱「蘿莉塔台下爆哭」

莉婭再砲Keanna「搭上前男友」

影片曝光！伊朗深夜發射數十枚飛彈

最佳好老公星座TOP3！唐綺陽：第一名不花心追求穩定

「淑華」清秀照曝光！韓國瑜偷看變放牛班

一張圖看2波降溫　探12°C逼近冷氣團

更多

最夯影音

更多
越老朋友越少...25歲後應丟3件事　他曝心酸：人生沒有一輩子的感情

越老朋友越少...25歲後應丟3件事　他曝心酸：人生沒有一輩子的感情
蔡淑臻李沛旭認「分手很久了」　兩人還是室友：生活上很多連結

蔡淑臻李沛旭認「分手很久了」　兩人還是室友：生活上很多連結

放飯囉！大海獅見「魚魚桶」登場　秒壁咚飼養員：快餵我餓扁惹QQ

放飯囉！大海獅見「魚魚桶」登場　秒壁咚飼養員：快餵我餓扁惹QQ

蔡英文：韓國瑜政見會只會罵我 很多人害怕台灣交給「這樣的人」

蔡英文：韓國瑜政見會只會罵我 很多人害怕台灣交給「這樣的人」

涉散布假新聞！高雄單親媽收3張傳票韓辦記者會上痛哭：房子沒了…

涉散布假新聞！高雄單親媽收3張傳票韓辦記者會上痛哭：房子沒了…

熱門快報

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

東森房屋X東森保代

東森房屋X東森保代

寵愛毛孩 好險有東森 東森華南寵物險 每天7元 給毛孩滿滿的幸福

大選最新局勢在這裡

大選最新局勢在這裡

蔡韓宋問鼎總統就定位，650人目標鎖定113席立委寶座，1.11決戰日ET陪你看到最後！

聲林之王2官方貼圖開賣了！

聲林之王2官方貼圖開賣了！

用你喜歡的選手貼圖讓聊天更有趣！

演員片場生存秀《演技派》

演員片場生存秀《演技派》

延禧攻略于正頂級製作，每周六22點鎖定ETtoday播吧，誰能成為最佳演技派？

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面