印度「泡泡人」全村唾棄…患罕病全身都是瘤：比流浪動物還不如

印度東部奧迪沙邦(Odisha)一名65歲男子,15年前局部皮膚開始長起腫瘤,全身很快就遍布大大小小像泡泡的腫瘤,最大的一顆長在左腿上,重達25公斤。中年遭遇怪事讓他被全村的人唾棄,只要出門就會被嘲弄或喝斥。

《每日郵報》報導,比索伊(Diwakar Bisoye)50歲開始,皮膚上的腫瘤就不斷增生,全身上下無一倖免,甚至連眼皮上都長滿了「泡泡」,甚至讓他身體一天天衰弱下去。他變得自卑不敢出門,因為鄰居和全村的人對他的態度極度惡劣,「他們對我比流浪動物還不如」。

比索伊表示,大部分村民只要在他附近就會舉止怪異,因為他們認為他會感染一切,「沒有人喜歡直視我或接近我」,「房東不想要我繼續住在他的房子里,或是當人們又在抱怨我時,他就會要我離開」,如此被排擠霸凌的情況,15年從不間斷。

阿姆瑞塔醫療科學中心醫生萊爾(Subramania Lyer)認為,比索伊身上的情況很像多發性神經纖維瘤(neurofibromatosis),一種隨神經纖維生長的良性腫瘤,但目前仍無藥可醫。

科學家目前將這種病狀分為NF1、NF2和神經纖維瘤(schwannomatosis),針對患者的情況不同,有些甚至會造成聽力喪失、平衡感和視力問題,或是在皮膚上佈滿小斑點。

據統計,美國至少10萬人受神經纖維瘤所苦,英國則有2.6萬人患有NF1和NF2。萊爾指出,此類基因異常目前沒有治療方法,唯一的解決辦法只能靠手術切除,過程根據患者的腫瘤數量,決定需要分為多少階段。

