改「金拱門」影響營運？　中信將轉讓中國麥當勞93億股權

▲大陸麥當勞。（圖／記者莊智勝攝）

記者陳政錄／上海報導

美國麥當勞自2017年起陸續出脫中國麥當勞股分，完成由中國中信股份、中信資本及凱雷投資集團戰略合作的本土化運營，並改名「金拱門」後，北京產權交易所今（8日）披露，中信選擇轉讓中國麥當勞約22%股權，底價21.72億元人民幣（約合新台幣93.6億元）。麥當勞對此回應稱，純屬商業決定，不影響營運。

根據北京產權交易所資料，Fast Food Holdings Limited的42.31%股權被標售，結束日期為2月7日。Fast Food Holdings Limited分別為Starry Dream Investments Limited及CCP Fast Food Holdings Limited持有；其中，中信持有的Starry Dream Investments Limited持股61.54%，中信資本的CCP Fast Food Holdings Limited持股38.46%。





▲中國麥當勞於2017年底，公司名稱悄悄更名為「金拱門」。（圖／翻攝中國麥當勞微博）

2017年8月8日，美國麥當勞宣布其在中國和香港業務的出售案。內容為美國麥當勞和中國中信股份、中信資本及凱雷投資集團達成戰略合作，共同成立新公司麥當勞（中國），並由新公司出資20.8億美元收購原美國麥當勞在中國、香港的業務，其中中信系持有52%股份，凱雷持有28%，美國麥當勞僅保留20%。

隨後，中信資本董事長張懿宸決定將中國麥當勞更名為金拱門，並於近年陸續替換商標，引起廣泛討論，達到90億次的閱讀量。

但據統計，於中美經貿爭端的背景下，麥當勞中國2019年前11個月收入243.9億（港元，下同），營業利潤161.85億元，淨利潤8.56億元。較2018年全年，收入247.8億元，營業利潤164.4億元，淨利潤11.5億元的表現出現落差。

對此一股權轉讓，美國麥當勞回應稱，中信資本、凱雷以及麥當勞全球已獲悉並同意中信股份計劃出售其在麥當勞中國內地和香港合資公司部分股權之事宜。此交易純屬商業決定。

中信發言人也表示，此舉純屬商業決定，並強調2017年以來，麥當勞積極推動業務發展，包括新店選址、尋找外賣服務合作夥伴、提升數位齡ˋ售體驗等。截至2019年11月，大陸共有超過3,300家麥當勞餐廳，員工人數超過19萬。

根據該轉讓資訊換算，等於中信擬轉讓出售的部分，佔麥當勞中國約22%股權，轉讓底價為21.7億元人民幣，另加一筆債務，故支付股權總額共36.98億元人民幣。

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