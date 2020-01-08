今16時全區手機傳送災防告警訊息　測試用免驚！



▲手機警報測試。（資料照片／記者胡治言攝）

記者陳世昌／台北報導

中華電信、台灣大哥大、遠傳電信、台灣之星及亞太電信預計8日下午4時至4時3分，利用測試頻道(訊息碼：4380)進行全區發送災防告警測試訊息，國家通訊傳播委員會(NCC)提醒民眾手機如有收到測試訊息，無須驚慌。



這項測試是由NCC督導行動通信業者進行，並協請國家災害防救中心(NCDR)全力配合測試，以確保全區可正常傳送災防告警訊息。



NCC表示，為避免災防告警測試訊息發布時，造成民眾驚慌，本次測試將以測試頻道辦理全區發送測試。該測試頻道係為專供業者測試使用，手機之災防訊息頻道中，已預設該測試頻道為關閉，手機在測試期間將不會接收到測試訊息。



如民眾有開啟該測試頻道，則將會收到災防告警訊息，請勿驚慌。另民眾欲自行開啟或關閉測試頻道，亦可洽詢所屬行動通信業者或手機廠商客服查詢如何操作開啟/關閉。

NCC說明，有鑑於106年921國家防災日進行災防告警訊息演練測試時，因部分地區4G用戶無法收到地震測試訊息，行政院災害防救辦公室與NCC前曾針對該測試結果召開專案檢討會議，並提出精進作為；NCC依該精進作為，持續督導行動通訊業者強化精進災防告警訊息服務。

NCC將請各業者客服窗口於測試後，彙整用戶申訴意見，並檢視本次業者之測試結果，以利後續檢討及持續精進災防告警訊息正常運作。 NCC呼籲，民眾如欲進一步了解災防告警相關資訊，請參考附件之相關連結。