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中天「大家麥離開罰20萬處分案」被撤銷　NCC要提上訴

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▲▼中天新聞,大家麥離開（圖／翻攝YouTube）https://www.youtube.com/watch?v=3iFfL547KQM
▲中天新聞網瘋傳邱議瑩哭喊「麥離開」（圖／翻攝YouTube

記者陳世昌／台北報導

中天新聞2018年播出「陳其邁回防大旗美，邱議瑩”大家麥離開”打悲情牌」遭NCC罰20萬，不料日近日臺灣臺北地方法院行政訴訟判決撤銷NCC20萬元處份。NCC2日表示，北院判決均對「報導內容」是否符合「事實」評價，然該會係針對新聞「製播過程」是否進行「合理查證」，而非對報導內容，將依法提起上訴。

2018年高雄市長選舉，民進黨立委邱議瑩擔任陳其邁旗山場造勢晚會主持人，當時出現拿麥克風喊「大家謀（沒有）離開」，中天新聞報導邱議瑩喊「大家麥（不要）離開」，NCC為中天無「妥善更正」因此裁罰新台幣20萬元，中天不服向行政法院提出行政求濟。

北院於108年簡字第81號行政判決，就NCC認定中天新聞台107年11月12日「1200午間新聞」違反衛星廣播電視法第27條第3項第4款事實查證原則致損害公共利益之裁罰處分，判決原處分撤銷。

NCC指出，北院判決稱該則新聞報導未違反事實查證致損害公共利益，如：該新聞確實呈現觀眾走動離去現場等畫面、主播口述聲音等；新聞畫面標題等稱「大家麥離開」之臺語音調、語意，皆近似講者所稱的「大家嘸離開」，屬合理詮釋，北院之見解與該會審議結果有別。

NCC說明，新聞「報導內容」與新聞「製播過程」不同，前者受言論自由保障，不容任意侵犯，後者因新聞媒體具有強烈公益性而要求媒體自律，唯有媒體已構成違法條件時，主管機關始依法介入查處，而該新聞台事實查證過程多有疏漏，故作成裁處決議。

NCC強調，廣電新聞媒體具公益性，涉及公眾資訊接收權及社會公共利益，且事實查證係105年新設法規，相關案例尚嫌不足，有必要透過嚴謹司法審查程序釐清法意，故該會將依法提起上訴，督促媒體落實法遵，進而完善本國廣電產業健全發展。

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