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MUZIK／睽違四年　鋼琴快手邁可森回來了！

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圖、文／MUZIK

以每秒彈奏16個音符被稱為「鋼琴快手」，2003年一曲《大黃蜂的飛行》就如同一張魔毯，挾著迷人的音樂節奏及舞台魅力，帶著跨界鋼琴玩家邁可森飛躍了全球各國，形成巨大鋼琴旋風，迄今已舉辦了數百場專場演奏會。作為古典鋼琴界的「革命者」，邁可森每次音樂會皆有新的改編與令人耳目一新的呈現。睽違四年，終於在樂迷們殷殷期盼下，即將以2020年3月「邁可森克羅埃西亞狂想音樂會」再次與臺灣北中南樂迷們見面。細數來台10來次的回憶，邁可森有些心裡話想對樂迷說。

Ｑ：在您小時候，克羅埃西亞遭逢戰亂，您仍堅持每日練琴7小時，現在的您依舊維持這樣的習慣嗎？現在每日練多久的琴呢？

邁可森（以下簡稱邁）：現在練習的時間相較於以前比較短了，除非是籌備新專輯、或練習新的樂曲，我很少讓自己練習到7～8小時。但是如果是巡演前，我通常會每天練琴3～5個小時。

請繼續往下閱讀...

Ｑ：您將古典音樂結合流行樂與電子樂，從《鋼琴玩家》這張跨界專輯開始，打破許多人對古典音樂的刻板印象，在全世界取得極大成功。請問在最一開始，您是如何有這樣改編的想法的呢？

邁：在呈現古典音樂上，我常會想嘗試新的元素。我認為古典音樂的呈現需要適時利用21世紀的新元素，例如過去當我還是古典音樂家時，我就不會穿傳統的黑白西裝演出，也會嘗試在演奏會舞台上注入燈光、雷射秀等不同的表演面向。後來，我更改變音樂本身，開始研究跨界音樂。

Ｑ：請您談談這次將帶來的歌曲？

邁：關於這次巡演的曲目，基本上我會彈奏過去11張跨界專輯中最熱門、最經典的曲目，像是我的粉絲們耳熟能詳的《大黃蜂的飛行》和《出埃及記》等。同時在我最新專輯《新絲綢之路》（New Silk Road）中，我也會選擇幾首作品來演奏。相信能帶給大家不同於以往，但又引人入勝的全新感受。

Ｑ：從2019年底到2020年，您展開了一趟亞洲巡迴，其中也來過台灣10來次，您對台灣的印象是？

邁：我一直很愛台灣，我記得台灣的觀眾非常的熱情與溫暖，他們讓音樂會的氛圍變得更棒，所以每次在台灣舉辦音樂會，我都會特別享受，覺得非常好玩。即使我已經好幾年沒回來了，但是我總是記得每次回來的感受，大家都非常溫暖地歡迎我。我也有非常多粉絲在台灣，對於能夠再次回來台灣，我真心非常期待。

Ｑ：最喜歡的台灣美食是？

邁：我喜歡嘗試不同的食物，很喜歡鴨肉，我知道台灣有很多不同鴨肉餐點。

Ｑ：您一星期健身幾次呢？

邁：我在巡演期間是不會去健身的，因為我必須保護好我的雙手。通常我每個禮拜會進健身房兩次，偶爾慢跑，也會做瑜伽或游泳。

Ｑ：最後，您有什麼話想對臺灣樂迷們說嗎？

邁：我真的非常期待這次的音樂會，很期待再次見到你們，你們一直都非常熱情，在這十幾年來，我知道你們一直陪伴著我、追蹤我並且支持著我的事業。很期待這次回到台灣見到台灣的老朋友們，同時也想向大家呈現我的新曲目，也希望可以和大家一起享受這次的音樂會，希望能很快見到大家。

2020邁可森克羅埃西亞狂想音樂會
時間地點｜

03/09（一）19：30 國家音樂廳

03/11（三）19：30 衛武營國家藝術文化中心音樂廳

03/12（四）19：30 臺中國家歌劇院

演出｜鋼琴：邁可森

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