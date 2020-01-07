MUZIK／與1900再敘經典　《海上鋼琴師》重返大螢幕　

圖、文／MUZIK

經典，總會落下讓人想循線回溯的痕跡。在速食世代，我們以灑脫拉近與效率的距離，囫圇積累讓人紊亂的記憶、感受，雖然讓生活看似豐富，但也使得我們需要更多時間去吸收、代謝它。

「修復版」=「看過」？

「修復版」如同被爆雷、拆封過的名詞，讓許多人容易忽視。但若以記憶的直覺「拆封」，往往又能使我們讚嘆經典的深度。拽著流逝時間的角角，其實經歷一部部作品的我們不只微不足道，連感受的接觸面都如同奈米般渺小。

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為了什麼看電影？有人為了畫面、有人為了支持喜愛的導演、角色……。身為一位同部影片可以在家看幾十遍不等的偏執影迷，對於某些當代經典作品，我始終會不禁想著 ─ 「如果能在大螢幕好好欣賞上一次不知該有多好？」而《海上鋼琴師》就在我這樣的願望片單中。主角1900與影迷們總有共同的記憶點，無論是通過電影播映或DVD，他總有幾個問題會深植觀眾腦海，彷彿人生「自助餐」，帶大家在茫茫海上追著自己要的回音與議題。

《海上鋼琴師》的鬥琴經典、浪漫的海上生涯……，翻閱熟悉的故事線，你還能得到什麼呢？電影配樂教父─艾尼歐‧莫利柯奈埋藏的動機、轉折；1900的快樂、憂鬱；電影的色調、氛圍……，甚至你還能先閱讀原劇作劇場文本—義大利小說家亞歷山卓·巴利科（Alessandro Baricco)的《1900：獨白》，預約進電影院後更豐富、細膩的感受。人生因為不能再走過，所以有許多如果。但如果能再走過呢？時隔二十一年，我們與1900在《海上鋼琴師》再次相遇。現在的我們，可能懂為什麼1900不下船，抑或不再惋惜1900錯過繁華的生活，因為我們始終改寫著我們的方向，描繪不同角度的視野及答案。

經典的內容，往往不必太多陳述，但經典的解答，絕對值得一再玩味。奧德薩及羅馬兩地搭景拍攝的史詩電影《海上鋼琴師》4K數位修復版將重返大螢幕，於12/27於全台上映，請樂迷、影迷們不要錯過這部難得經典重現的機會了。

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