　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

MUZIK／成人學鋼琴十大重點

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

圖/MUZIK

圖、文／MUZIK

作為一個成人學鋼琴可能會讓人心驚膽跳。許多人自我設限，因為他們覺得自己太老了、開始得太晚了。

好消息是，學新東西永遠不嫌晚。如果你很想學鋼琴，這邊有幾個可能派得上用場的小秘訣

1、找老師
網路上有很多協助你自學的教材，但找老師永遠是好主義。定期跟老師上課能協助你達到目標，而且比較可靠。在學新東西時有一些人作為支持系統也是好主意。

請繼續往下閱讀...

2、確立目標
知道自己想藉由彈鋼琴完成什麼。你想要在特別場合演奏、自娛娛人、還是學一首最愛的歌曲呢？心中有明確的目標，知道自己為什麼想學鋼琴，這會讓你集中心神、提起動力、也能給你一個努力的理由。

3、學習基本功
從基本功開始很重要。如果你還不會讀譜或彈鋼琴的基本，花點時間學習音符、節奏、音階、正確姿勢跟其他技巧。一開始不養成正確習慣跟良好的鋼琴演奏方式，後來就會阻礙你進步。

4、讓練琴成為優先事務
如果你沒有每天都安排特定時間練琴，你在每天結束前都會發現自己沒有時間練琴。如果你想學鋼琴，就要真的去彈，規律練琴。穩定的短時間練琴比一次大量練琴還好，舉例來說，每天練半小時就好過一整週練兩小時。如果可以的話，嘗試緊守練琴時程，讓練琴成為興趣。每次練習不同的技巧或樂曲，這會防止你厭倦，讓練琴變得快樂。

5、找自己喜歡的樂曲
許多人都以為一定要從古典樂曲開始學，不過事情不總是這樣。如果你只是彈來自娛娛人，只要從你喜歡的樂曲開始就好。流行歌是很好的開始，因為他們的旋律通常很簡單，容易上手。享受彈琴的關鍵就是找到能讓你樂於練琴的樂曲，這會鼓勵你繼續學琴，而成功演奏一首耳熟的歌曲會是很好的報酬。

6、一步一腳印
習慣演奏新樂器需要一段時間。如果你不能如自己想像快速學會一首曲子，也必須保持耐心。保持嘗試不要放棄。從你目前程度所及的樂曲開始，得到進步之後再逐漸挑戰更難的樂曲。知道自己的極限，選擇你目前程度或稍高的樂曲。不要嘗試彈難曲。不要催趕自己，踩著能讓你保持前進目標的步伐。

7、勇於犯錯
犯錯是學習的一部分。犯錯或樂曲技巧對你來說太難時，不要感到羞愧。大部分鋼琴老師不會介意你犯錯，因為那代表你有嘗試。他們想幫助你進步，當你犯錯時才能讓他們了解你現在的問題何在、他們又該如何幫助你。

8、慶祝每一個進步
記得你從哪裡開始，慶祝你的大小進步。當你看到自己的進步，你就會比較想繼續進步。當你熟練了一首樂曲或是克服困難技巧，也為這成就慶祝一番吧。就算在上了課之後你依然不是一個完美的鋼琴家，你也比學鋼琴之前的你是個更好、知道得更多的鋼琴家。

9、放手玩
享受學習新事物的樂趣。帶著求知若可是比天賦英才還重要的。你也許不會是個演奏會鋼琴家或是等上卡內基廳的舞台，但如果你在演奏與學新曲的過程中感到好玩，這會讓你的一切努力值得。

10、現在就開始
不要把你學鋼琴的計畫往後拖延。如果你還在等那個理想時機，那它大概不可能來了。學鋼琴永遠不嫌太老，但你如果不下定決心開始學，那就是永遠不會去學。

更多精彩內容詳見

《MUZIK閱聽古典樂》
《MUZIK SHOP》 
《MUZIK AIR古典音樂線上聽》 
 

ET快訊
前總經理「連降4級」被貶掃廁所！下班遭4人包圍巴頭
韓國瑜辯論稱「德國反悔非核」　德國在台協會發文打臉
18歲超商店員「值大夜狂刷365組條碼」！金額高達724萬
點這裡，留個言吧! FB Weibo
新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

便當一開「排骨雞泡麵」驚呆！神手媽笑：整小孩好療癒　超猛手藝被讚爆

鐵道迷有福了！　持阿里山森鐵車票可換日本大井川線免費車票

前3天免費搭！「宜花公車」1/6正式通車　2hrs可到、前3個月也僅100元

MUZIK／成人學鋼琴十大重點

電視播韓國瑜！小三生「童言嗨吐8字」長輩表情很母湯　他慌了：該怎辦？

秋冬酷酷嗽逾2個月...小心6大症狀　醫：可能是肺癌或肺結核

駁二冬季夜間藝術光景！歷史倉庫「星光燈棚、樹影光廊」超浪漫

跨年、元旦全台天氣出爐！台北101、劍湖山、義大煙火秀最佳視角在這

台灣觀光進入「千萬俱樂部」　周永暉：明年來台旅客至少可破1200萬

全台唯一雙現場！40組歌手接力　台中跨年晚會無人機燈光秀超華麗

郭台銘幫站台被丟帽+飆罵五字經　2立委候選人互嗆「我才是真庶民！」

8+9組團吃雞！影分身之術圍毆敵人 爆笑裸男小弟超講義氣：都聽大哥的

蘋果沒水準、三立缺良心改兩立　韓國瑜辯論會「封印解除」轟媒體

Jasper罕見想跟陳小春睡覺　「一句話告白」爸爸忍不住笑了！

「鼓手劉冠佑」連兩天當五月天嘉賓　舞台再升起變陶喆...「摸黑回去打鼓」

韓國瑜怒轟蘋果日報「腥風血雨」　要不要問我幾歲之前還是處男？

不潮不出街！韓國超夯長版羽絨衣　歐爸穿「拖地款」上街秒吸迷妹們

模擬「鵝生」在小鎮挑戰超瞎任務 當惡霸搞破壞！牠把阿嬤關起來

爸惡整女兒「送一根香蕉」當禮物 她一拆開興奮到尖叫：是芭娜娜～

玄彬寵妻「要什麼都買給妳」　孫藝真對別人比愛心..立刻吃醋森77

便當一開「排骨雞泡麵」驚呆！神手媽笑：整小孩好療癒　超猛手藝被讚爆

鐵道迷有福了！　持阿里山森鐵車票可換日本大井川線免費車票

前3天免費搭！「宜花公車」1/6正式通車　2hrs可到、前3個月也僅100元

MUZIK／成人學鋼琴十大重點

電視播韓國瑜！小三生「童言嗨吐8字」長輩表情很母湯　他慌了：該怎辦？

秋冬酷酷嗽逾2個月...小心6大症狀　醫：可能是肺癌或肺結核

駁二冬季夜間藝術光景！歷史倉庫「星光燈棚、樹影光廊」超浪漫

跨年、元旦全台天氣出爐！台北101、劍湖山、義大煙火秀最佳視角在這

台灣觀光進入「千萬俱樂部」　周永暉：明年來台旅客至少可破1200萬

全台唯一雙現場！40組歌手接力　台中跨年晚會無人機燈光秀超華麗

柯志恩造勢會白冰冰助陣！吳達偉假日揪老婆發面紙　羅致政晚會超大咖站台

便當一開「排骨雞泡麵」驚呆！神手媽笑：整小孩好療癒　超猛手藝被讚爆

馬大偉運彩解盤／NBA太陽@拓荒者　挺莊買拓荒者

母聖誕節前夕癌逝…留下7子女　鄰居慨送「堆積如山」禮物陪過節

薔薔辣PO裸湯照！　完整「美胸+蜜桃臀」全看光…網：快幫我打119

鐵道迷有福了！　持阿里山森鐵車票可換日本大井川線免費車票

新北U18／逸信・阿娜斯國小練田徑　棄野從投關鍵勝投

中職／王威晨確定加薪　明年月薪拚30萬

美軍空襲是「恐攻鐵證」！　伊朗：停止干涉伊拉克內政

泰國侏儒河馬寶寶命名票選　「滷肉」獲65%得票率當選

帶清純絕美女友賞櫻花！　下秒他掏出粉色遙控器...妹子秒腿軟

生活熱門新聞

8縣市大雨特報「全台續下」　越晚越冷跨年降到最低

全台大學生模擬投票！蔡英文85.4%狂電韓國瑜

8縣市大雨3警報齊發　一路暴跌剩14°C

幫媽媽大掃除　她廚房掃一包錢嗨翻

兩寶媽叫外送付1070元：他一直跟我對不起　心疼原因曝

哪家珍奶最好喝？鄉民一面倒狂推

女駕駛賓士擋到別車　醫護怒曝6小時後續：沒品

挺蔡學生要寫千字報吿　北科大：教師送教評會

全家海報有靚妹！一走進店驚呆　本人正翻

今起全台雨最凍12度時間出爐　一張圖看跨年元旦天氣

寵物溝通師找貓　監視器畫面打臉了

雨彈往北襲！北北基7縣市大雨特報

搭北捷扶梯！女友喊靠右：站左邊一定外地來不是台北人

店家「碗太小」她咆哮飆罵！正義妹出聲遭罵哭

更多熱門

相關新聞

蒙特婁交響樂團　客座鋼琴家排演暴怒

蒙特婁交響樂團　客座鋼琴家排演暴怒

匈牙利裔鋼琴家安德拉斯．席夫（Sir András Schiff）原訂在10月23、24日於蒙特婁交響音樂廳（Maison symphonique）演奏並指揮，結果兩場音樂會都只演出上半場。席夫在一場火藥味濃厚的排演當中，有樂團成員表示席夫不當批評樂手，甚至指責他們「搞破壞」，席夫並在之後棄守下半場曲目。

維也納歌劇院　首度上演女作曲家歌劇

維也納歌劇院　首度上演女作曲家歌劇

倪妮罕見「低胸泳裝」大尺度登封

倪妮罕見「低胸泳裝」大尺度登封

林志玲AKIRA穿RALPH LAUREN登封

林志玲AKIRA穿RALPH LAUREN登封

楊冪登美、法、陸封面驚艷海外！

楊冪登美、法、陸封面驚艷海外！

關鍵字：

MUZIKmuzikMUZIK古典樂刊MUZIK閱聽古典樂古典樂刊古典月刊雜誌古典音樂

讀者迴響

發燒話題

遠航停飛 反送中 跨年 高以翔 波特王 王令麟 謝和弦 韓國瑜 尹衍樑 5G 眼霜 柯文哲 柯P 林志玲 唇筆 黃寶慧 地震 五月天演唱會 香港 石虎 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 吳宗憲 黃寶慧 聯華食品 郭台銘 總統大選 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 黃瀞瑩 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 黃寶慧 許智傑 大金冷氣 國泰世華 黃寶慧 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 誰摔死了李新 黃寶慧 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 黃寶慧 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 希爾思評價 川普 東森購物 社畜時代 UFO 外星人 黃寶慧 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 黃寶慧 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 黃寶慧 安新建經

熱門新聞

妻與老闆上摩鐵！3個孩子的爸快暈倒「對面房等8小時」

賣安全帽「沒教」害死兒　爸媽提告

希澈首談雪莉、具荷拉！認了收養貓咪「看到牠就哭」

被韓國瑜台中造勢空拍嚇傻！4臉書籲：回家投票

泡溫泉遭變形蟲入腦！致死率達95%

辯論漏網　韓轉頭就走秒變邊緣人

男闖急診室「猛刺脖子多下」殺死女醫　網氣炸：死刑

「東方神起」昌珉首認愛！女友身分曝光

Irene整理衣著…珍榮貼心幫擋電暈網：好紳士

兒生病他捐血　驚覺3子不是親生

UFO光球神速飛行　美曝6秒影片證實了

台中30萬韓粉踩泥力挺　四叉貓估5萬

尾牙「辣妹上空脫衣」抓已婚主管埋胸蹭

多賢「護照內頁被外翻」個資遭網瘋傳

8縣市大雨特報「全台續下」　越晚越冷跨年降到最低

更多

最夯影音

更多
郭台銘幫站台被丟帽+飆罵五字經　2立委候選人互嗆「我才是真庶民！」

郭台銘幫站台被丟帽+飆罵五字經　2立委候選人互嗆「我才是真庶民！」
8+9組團吃雞！影分身之術圍毆敵人 爆笑裸男小弟超講義氣：都聽大哥的

8+9組團吃雞！影分身之術圍毆敵人 爆笑裸男小弟超講義氣：都聽大哥的

蘋果沒水準、三立缺良心改兩立　韓國瑜辯論會「封印解除」轟媒體

蘋果沒水準、三立缺良心改兩立　韓國瑜辯論會「封印解除」轟媒體

Jasper罕見想跟陳小春睡覺　「一句話告白」爸爸忍不住笑了！

Jasper罕見想跟陳小春睡覺　「一句話告白」爸爸忍不住笑了！

「鼓手劉冠佑」連兩天當五月天嘉賓　舞台再升起變陶喆...「摸黑回去打鼓」

「鼓手劉冠佑」連兩天當五月天嘉賓　舞台再升起變陶喆...「摸黑回去打鼓」

熱門快報

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

東森房屋X東森保代

東森房屋X東森保代

寵愛毛孩 好險有東森 東森華南寵物險 每天7元 給毛孩滿滿的幸福

大選最新局勢在這裡

大選最新局勢在這裡

蔡韓宋問鼎總統就定位，650人目標鎖定113席立委寶座，1.11決戰日ET陪你看到最後！

演員片場生存秀《演技派》

演員片場生存秀《演技派》

延禧攻略于正頂級製作，每周六22點鎖定ETtoday播吧，誰能成為最佳演技派？

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面