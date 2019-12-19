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女星、網紅靠這招　「第三代海芙」比「修圖軟體」更靠譜

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女星、網紅靠這招 「第三代海芙」比「修圖軟體」更靠譜（圖／海芙提供）

【企劃特輯】

圖／張馨尹提供

『網美，只有網路上美，一見真人見光死』；網路上直播文化流行，許多網紅會透過修圖軟體套住粉絲，日前有一名網紅在直播途中不小心關掉美肌程式，蠟黃真面目畢露；最近，又有知名網紅直播時不小心失手，原本巴掌小臉、尖下巴瞬間被打回原形，鏡頭上大餅臉、雙下巴、雙頰還垂垂…讓許多網友驚呼：「這軟體也太強大了吧！」

網美？還是真美女？
影視圈知名經紀人表示：「網美」和「明星」最大的差別，網美靠修圖軟體活在網路上，一旦回到現實生活，就被打回原形；明星在現實生活中，就是眾人的「焦點」。越來越多人有感於此，已經放棄誇張的修圖軟體，靠著日新月異的微整形，成為現實中的「真美女」。

女星、網紅靠這招 「第三代海芙」比「修圖軟體」更靠譜（圖／海芙提供）

▲去年引進台灣的韓國第三代海芙音波，讓真人也有美圖秀秀的效果，加上女星蔡淑臻、小8張允曦加持推薦，今年在診所的詢問度、指名度也爆增

想變真美女　分侵入式拉提是熱門品項
三重聖仁皮膚科診所黃禎淦醫師表示：『越來越多網美、網紅，進廠保養，靠著非侵入式、無傷口、幾乎無復原期的第三代海芙音波療程，用神不知鬼不覺的方式，讓自己接近美圖秀秀之後的樣貌。』膚況、膚質可以靠保養品保養，但要微整臉型就必須要靠醫美的療程，以往可能需要靠著填充、埋線、拉皮等侵入式手法，達到臉部緊實的效果，但韓國第三代海芙音波拉提的問世後，以非侵入式音波高能聚焦拉提鬆弛部位，改善鬆弛雙頰、肥厚雙下巴（頦下），是許多愛美想拉皮人士的新選擇。

「第三代海芙音波」不只臉部，雙下巴&身體也行
「第三代海芙音波」是專為東方人臉型、膚況量身設計的音波探頭，有別以往歐美系的探頭較大，第三代海芙音波拉提的細薄探頭，更可以服貼在臉部曲線處；且以往傳統音波拉提除了深度受限，連部位也受限，只能作用在臉部，但是第三代海芙音波拉提除了臉部可適用，更可作用在鬆弛的頦下（雙下巴），臉部特殊部位，以及身體多處，如最多患者在意的腹部跟大腿，都可以緊緻拉提，一上市，就在醫美產業刮起海芙音波炫風，更是許多醫美醫師票選「指定必做」項目之一。

女星、網紅靠這招 「第三代海芙」比「修圖軟體」更靠譜（圖／海芙提供）

▲第三代海芙音波有六種不同深度的探頭來搭配治療，作用深度可達較深的筋膜層及脂肪層。

皮膚科醫美科醫師推薦 高CP值療程
三重聖仁皮膚科診所黃禎淦醫師表示：『每個人的皮膚與筋膜層深度都不同，第三代海芙音波提供6種不同深度探頭，「第三代海芙」也是經由衛福部核淮可適用於「身體」和「臉部」的音波拉提儀器。』第三代海芙音波能針對顧客需求進行客製化設計拉提療程，拉提鬆弛分層次、當然效果也更加持久；另外，第三代海芙療程施打的時間，也比傳統的機型簡短了1/3，是CP值非常高的醫美療程，更是許多網美變真美女的選擇。

女星、網紅靠這招 「第三代海芙」比「修圖軟體」更靠譜（圖／海芙提供）

三重聖仁皮膚科診所 黃禎淦院長
中華民國皮膚專科醫師
台北榮民總醫院皮膚科主治醫師
台北市立中興醫院皮膚科主任
英國倫敦大學皮膚科研究員
英國國際美容科學協會會員
英國威爾斯大學皮膚科文憑

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