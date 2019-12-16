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不畏醫美市場飽和！　藝群醫美集團第7家分院台中開幕

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▲王正坤醫師強調，每個醫美產業的醫師只要持續以專業、用心的態度診治病人，就不畏醫美診所數量飽和的激烈競爭，可以克服逆境。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲王正坤醫師強調，每個醫美產業的醫師只要持續以專業、用心的態度診治病人，就不畏醫美診所數量飽和的激烈競爭，可以克服逆境。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

台灣醫學美容診所數量很多，過度飽和，近來紛紛有醫美診所結束營業，藝群醫學美容集團反而快速在台灣北中南擴展分院，不畏醫美診所倒閉潮，第7家分院「藝群五權診所」於台中開幕，嘉惠台中地區患者，展現逆向擴張的實力。

新興產業的市場走向變化莫測，成熟產業的市場比較穩定，對於消費者而言，台灣的醫學美容發展已經超過20多年，成為成熟市場，競爭激烈，逐步考驗著經營者的能力，藝群醫學美容集團總裁王正坤醫師表示，醫師只要深耕醫學知識，謹守醫學本業的核心價值，保持誠信文化，就可以脫穎而出。

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▲王正坤醫師強調，每個醫美產業的醫師只要持續以專業、用心的態度診治病人，就不畏醫美診所數量飽和的激烈競爭，可以克服逆境。（圖／記者林悅翻攝，下同）

醫學美容蓬勃發展，最近快要過年，大家都希望整修門面，有個乾淨美麗的外表，逐步進入醫學美容旺季。東方人膚色原本就比較蠟黃暗沉，五官不夠立體，山根常有凹陷問題，下巴較內縮短小，臉型看起來較西方人扁平寬大，若是飲食喜歡咬合較硬食物，容易有雙頰咀嚼肌肉變粗大的狀況。這與國人認定的美女標準，白淨肌膚、立體五官、瓜子臉輪廓有很大的不同。

民眾者多半希望淨白皮膚、淡化皺紋、隆鼻、瘦臉、填補臉部凹陷與緊緻皮膚，想藉由皮秒雷射、音波拉皮、埋線拉皮、注射玻尿酸與肉毒桿菌素等醫學美容治療來提高顏值，達到年輕與自信。

▲王正坤醫師強調，每個醫美產業的醫師只要持續以專業、用心的態度診治病人，就不畏醫美診所數量飽和的激烈競爭，可以克服逆境。（圖／記者林悅翻攝，下同）

藝群醫美集團總裁王正坤醫師，現任台灣美容醫療促進協會理事長，曾任中華民國醫用雷射光電學會理事長，旗下有7家診所與1家Dr.藝群保養品公司，由台南藝群皮膚科診所起家，逐步在全國各地開設醫美診所，3年前於台北車站開設藝群台北診所成功之後，繼續開出台北二店藝群忠孝診所，今年更轉戰台中開設分院藝群五權診所，一步步建立集團的里程碑。

▲王正坤醫師強調，每個醫美產業的醫師只要持續以專業、用心的態度診治病人，就不畏醫美診所數量飽和的激烈競爭，可以克服逆境。（圖／記者林悅翻攝，下同）

王正坤醫師表示，微整形醫美治療，恢復時間短、副作用較低，但不見得百分百安全無虞，若是沒有足夠的術前溝通，事先了解醫美的副作用，就可能會產生過度期待或醫療糾紛。因此，必須事先讓患者充分了解風險與可能的副作用，避免過度期待，落實簽署知情同意書，認明有衛福部核准字號的合法產品與儀器，才能保障病人安全，讓治療過程安心無虞。

王正坤醫師表示，20多年來，他累積了不少好口碑，不少台北與台中患者常常到台南找他診治，經過台中患者多年極力要求，於是決定在台中設立分院，服務台中地區愛美人士。

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