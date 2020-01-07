伊朗準備「13種方案」給美國歷史性惡夢　美軍預期1~2天發生重大攻擊

▲蘇萊曼尼（Qassem Soleimani）遭到炸死，伊朗準備13種方案報復美國。（圖／達志影像／美聯社）



記者林彥臣／綜合報導

伊朗國家安全委員會秘書沙姆哈尼（Ali Shamkhani）接受伊朗半官方媒體法斯通訊社（Fars news agency）訪問時表示，德黑蘭已經準備了13種方案，報復美國在空襲中炸死聖城旅指揮官蘇萊曼尼（Qasem Soleimani）少將。

沙姆哈尼表示，這13種方案當中，哪怕安全委員會最後採取的共識是裡面「最輕微」的方案，都可以造成美國「歷史性的噩夢」。

美聯社報導，美軍正積極準備因應伊朗可能採取的報復行動，一位官員表示，美方預期伊朗可能1或2天內就會發動某種「重大」攻擊，伊朗有可能想要「以牙還牙」，攻擊美國高層領導人，也許是軍方指揮官。

一位官員透露，伊朗已派出一些艦艇，雖然目前還不清楚用意何在，但他們有可能迅速出動發動攻擊。

伊朗《塔斯尼姆通訊社》（Tasnim）伊朗議會一致通過議案，將襲殺蘇萊曼尼的美軍和五角大樓認定為恐怖組織，議案中的其中一條稱，伊朗政府應從伊朗國家發展基金中向特種部隊「聖城旅」撥款2億歐元（折合新台幣約67億）。

美軍3日在伊拉克巴格德國際機場，發動空襲炸死蘇萊曼尼，伊朗舉國哀悼，並且在首都德黑蘭舉行國葬，號稱100萬人湧入首都送蘇萊曼尼最後一程，伊朗最高領袖哈米尼（Ayatollah Ali Khamenei）見到棺木後，更痛心落淚。哈米尼的顧問德甘（Hossein Dehghan）接受CNN訪問指出，一定會用「軍事行動」的方式報復。

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